Список из полусотни смартфонов и планшетов Samsung, которые получат Android 10





Мы уже успели узнать, что в первых числах октября начнется бета-тестирование Android 10 на Galaxy Note10 и Galaxy S10, после чего примерно через месяц должна выйти финальная версия апдейта. Теперь же в сети появился список (пока без указания точных сроков) устройств Samsung, которым положена новая версия Android. Список представлен на изображении ниже.

Как видим, список достаточно большой, в нем числится 45 смартфонов и четыре планшета. В нем — все флагманы текущего и прошлого годов, а также все модели новой серии Galaxy M, за исключением представленной вчера Galaxy M10s (хотя Galaxy M30s есть), и обновленной линейки Galaxy A 2019 года и прошлогодние Galaxy A. Более того, есть даже несколько старых бюджетных моделей серии Galaxy J, которая, как известно, была упразднена в этом году. И это, конечно же, похвально. Но, увы, флагманов 2017 года в списке нет. Вероятно, владельцы Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8+ будут огорчены, но это было вполне ожидаемо. Samsung, как и большинство производителей, придерживаются политики выпуска двух крупных обновлений Android.

Конечно, не исключено, что это не окончательно версия и в итоге список может расширится, но пока он таков.

Источник: AndroidPure