Samsung начала распространение Android 11 и оболочки One UI 3.0 на свои последние флагманские смартфоны





Компания Samsung приступила к распространению обновления для некоторых своих смартфонов, которое приносит новую версию ОС Android 11 и пользовательский интерфейс One UI 3.0.

Первыми это обновление получат устройства серии Samsung Galaxy S20 в США, Корее и большинстве стран Европы. Распространение началось уже 3 декабря. Обновления с Android 11 и One UI 3.0 для смартфонов Galaxy Note 20, прошлогодних Galaxy Note 10 и Galaxy S10, а также Z Fold, Z Fold 2 и Z Flip запланированы на «ближайшие недели». Обновления для серии Galaxy A появятся в первой половине 2021 года.

Обновление выходит через 3 месяца после выхода Android 11. Исторически сложилось так, что Samsung неторопливо выпускала обновления Android даже для своих последних смартфонов. Три месяца – это сравнительно небольшой срок ожидания для владельцев устройств корейского гиганта. Примерно столько же времени прошло и в прошлом году, прежде чем вышло обновление до Android 10. Хотя ряд других производителей смартфонов, в том числе OnePlus, Xiaomi и Oppo, сумели выпустить Android 11 в первый же день после релиза новой версии ОС. Разработка обновлений Samsung занимают больше времени отчасти потому, что компания активно модифицирует Android с помощью собственного интерфейса.

Новая версия прошивки One UI 3.0 в основном вносит визуальные улучшения в существующий интерфейс Samsung. Меню и виджеты теперь представлены на морозном, полупрозрачном фоне, а не на сероватом, как было раньше. Samsung также добавила несколько более визуально насыщенных виджетов экрана блокировки и переработанное меню громкости. Кроме того, анимация должна быть более плавной, а автофокусировка камеры должна работать быстрее.

Источник: The Verge