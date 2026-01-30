Магнитные чехлы раскрывают дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентации тоже известна

За последние несколько месяцев в сети появилось немало рендеров, которые постепенно раскрывали дизайн будущей линейки Samsung Galaxy S26. Кроме самих смартфонов, инсайдеры уже показывали и защитные аксессуары, которые дополнительно подтверждали внешний вид новинок. Теперь появилась новая утечка, которая демонстрирует магнитные чехлы UAG для всей серии Galaxy S26.





Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал рендеры, которые выглядят как официальные изображения магнитных чехлов UAG, созданных для всей линейки Galaxy S26. На изображениях хорошо видно заднюю панель Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra, что позволяет оценить финальный дизайн смартфонов.

Отдельно Бласс поделился рендером защитного стекла, который, предположительно, демонстрирует фронтальную часть Galaxy S26 Ultra. Это дает представление о форме дисплея и рамки флагманской модели.

Чехлы UAG имеют характерное кольцо для магнитов. Это напрямую указывает на поддержку беспроводной зарядки стандарта Qi2, которую, по предварительной информации, получит вся линейка Galaxy S26. Ожидается, что Samsung также представит собственные официальные магнитные чехлы для всех моделей серии.





Утечки четко показывают и обновленные блоки основных камер, хотя обновлений в характеристиках камер не ожидается. Они выглядят немного иначе, чем у текущего поколения Galaxy S25. Модели Galaxy S26 и Galaxy S26+ имеют похожую компоновку с тройной основной камерой, тогда как Galaxy S26 Ultra оснащен четырьмя камерами. В целом дизайн соответствует предыдущим утечкам, без радикальных изменений, но с аккуратными доработками.

Кроме этого, серия Galaxy S26, по имеющейся информации, получит официальное беспроводное зарядное устройство мощностью 25 Вт, а также павербанк с поддержкой Qi2. При этом подчеркивается важный нюанс: Qi2 будет работать только при условии использования магнитного чехла, без которого полноценная фиксация и зарядка будут недоступны.

В то же время, неофициально, но уже почти точно, утечка от инсайдера Эвана Бласса раскрыла дату презентации Galaxy Unpacked — мероприятие состоится 25 февраля, где Samsung покажет линейку Galaxy S26 и наушники Galaxy Buds 4. Продажи смартфонов, по слухам, стартуют не сразу — предварительные заказы откроют после анонса, а свободная продажа начнется ближе к середине марта.

Источник: gsmarena, androidauthority