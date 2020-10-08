Samsung ожидает рекордную квартальную прибыль ($10,6 млрд) — не в последнюю очередь благодаря хорошим продажам смартфонов





Компания Samsung Electronics сегодня опубликовала предварительную оценку финансовых результатов третьего квартала финансового 2020 года. Приведенные в официальной оценке данные полностью согласуются с недавними сообщениями инсайдеров — после весьма непродолжительного спада основные финансовые показали Samsung возвращаются на траекторию роста.

Консолидированный доход за отчетный период южнокорейский гигант оценивает в 66 трлн вон ($57 млрд). Для сравнения: год назад этот показатель был равен 62 трлн вон, а во втором квартале — 52,97 трлн вон. То есть, в годовом выражении выручка выросла на 6,5%, а в квартальном — на 24,6%.

Операционная прибыль ожидается на уровне всего 12,3 трлн вон ($10,6 млрд), что соответствует росту на 58% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года (7,78 трлн вон). И это впервые за два года, когда прибыль поднялась выше 10 трлн вон. В условиях пандемии это впечатляющие результаты.

Полный отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца. Тогда и станут известны подробности о финансовых результатах отдельных подразделений Samsung. Если же ориентироваться на отраслевых наблюдателей, то устойчивый спрос на модули памяти DRAM и NAND, а также успехи подразделения смартфонов помогли Samsung завершить минувший квартал с рекордной прибылью. По сообщениям отраслевых наблюдателей, среднеуровневые модели Galaxy A и флагманские Galaxy Note20 оказались весьма успешны, и помогли Samsung восстановиться после неудачного второго квартала.

Источник: Samsung