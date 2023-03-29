Оперативная память стала дешевле на 20% в первом квартале 2023 года и потеряет еще 10-15% цены во втором – TrendForce

Цены на компьютерное оборудование в последние несколько лет оставались относительно высокими, однако замедление продаж ПК и компонентов начинает на них сказываться. Оперативная память значительно подешевела, и прогнозы показывают, что цены продолжат падать в ближайшие месяцы.

Согласно отчету TrendForce, цены на DRAM упали на 20% в первом квартале 2023 года. В результате продолжающегося спада на рынке и падения доходов некоторые производители DRAM уже начали увольнения. TrendForce сообщает, что во втором квартале 2023 года ожидается падение цен еще на 10-15%.

Несмотря сокращение производства, у производителей ПК все еще есть 9-13-недельный запас DRAM. Мобильный сектор, похоже, в его количестве более адекватен – производители мобильных устройств были более консервативны в своих планах.

Тем не менее ожидается, что цены на мобильную DRAM также снизятся на 10-15%. Поскольку потребительский спрос на DRAM был слабым, поставщики переориентировались на серверный рынок, однако это просто привело к огромному накоплению запасов серверной памяти.

Недавний бум ИИ на основе машинного обучения, таких как ChapGPT, которые в значительной степени зависят от вычислительной мощности графических процессоров, по-видимому, не повлиял на продажи графической памяти, поскольку она столкнулась с прогнозируемым снижением, аналогичным другим категориям, показанным в таблице выше. TrendForce пока не делает прогнозов на вторую половину 2023 года, поскольку «неясно, восстановится ли спрос».

Плохо для производителей, хорошие новости для потребителей. Учитывая снижение цен на накопители данных и возвращением видеокарт к рекомендуемой производителем розничной цене (хотя и высокой самой по себе), покупатели ПК теперь могут собирать системы по гораздо более низкой стоимости. Что касается мобильных устройств, сейчас характеристики смартфонов среднего класса лучше, чем когда-либо, в то время как средняя цена аппарата снизилась. Но здесь на ситуацию может повлиять новая политика лицензирования ARM.

Источник: TechSpot