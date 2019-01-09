Samsung показала робота, который будет заботиться о здоровье владельца

В рамках проведения выставки CES 2019 компания Samsung продемонстрировала собственное видение того, как её технологии искусственного интеллекта могут использоваться в «будущем подключенного существования». Также была показана одна из платформ компании, ориентированная на заботу о здоровье пользователей.

Платформа Samsung Bot Care призвана помогать людям в их ежедневных заботах о здоровье. В рамках короткой демонстрации были показаны е возможности. Samsung показала небольшого робота с «лицом» в стиле Google Home Hub. Робот дал указание представителю Samsung приложить палец к сенсору под экраном. После этого робот считал показатели состояния организма и озвучил кровяное давление и частоту сердечных сокращений. При этом оба показателя выходили за пределы нормальных значений, о чём робот и уведомил пользователя.

Представители Samsung также рассказали, что робот способен отслеживать циклы сна, вызывать экстренные службы, предлагать музыкальную терапию для снижения уровня стресса. Кроме того, электронный помощник может отслеживать приём лекарств, предлагать рекомендации по физическим упражнениям и проводить ежедневные сводки о состоянии здоровья.

Источник: Engadget