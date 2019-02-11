Samsung показала тизер своего складного смартфона, а Microsoft – ролик с HoloLens 2. Оба устройства будут показаны на следующей неделе

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания Samsung опубликовала короткий тизерный ролик, который намекает на скорый анонс финальной версии складного смартфона. Ролик получил название The Future Unfolds – Будущее разворачивается. Он намекает на дизайн устройства в виде раскрывающейся книги.

В ролике также указана дата, когда будет раскрыта более детальная информация о складном смартфоне Samsung – 20 февраля 2019 года. Очевидно, внимание этому устройству будет уделено в рамках презентации, посвящённой новому флагманскому смартфону Galaxy S10.

Напомним, анонс складного смартфона Samsung, оснащённого гибким экраном, состоялся в ноябре 2018 года.

Одновременно Microsoft также опубликовала тизерный ролик, посвящённый своей грядущей новинке. Судя по всему, на пресс-конференции 24 февраля будет представлена новая версия гарнитуры дополненной реальности HoloLens 2. Сам по себе ролик очень загадочный. В нём содержатся намёки на процессор и, вероятно, углеродное волокно.

Как ожидается, гарнитура Microsoft HoloLens 2 (кодовое название Sydney) получит улучшенный дисплей с расширенным полем обзора. Также ранее сообщалось об использовании процессора на базе архитектуры ARM (вероятно Qualcomm Snapdragon 850), что позволит увеличить продолжительность автономной работы от заряда батареи. Вместе с тем, HoloLens 2 получит последнее поколение сенсора Kinect и специально созданный чип искусственного интеллекта для повышения производительности. Вероятно, в тизерном ролике показан именно этот чип ИИ.

Источник: The Verge 1, 2