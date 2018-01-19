Samsung получил патент на “спрятанные” за экраном фронтальную камеру, датчик освещенности, сканер отпечатков и разговорный динамик

Чтобы сделать действительно безрамочный смартфон, надо всего лишь перенести необходимые для нормальной работы элементы под экран или на боковины и заднюю панель устройства. Мы уже видели модели со сканером отпечатков, основными кнопками и даже разговорным динамиком вне пределов передней панели, однако никому еще не удавалось убрать оттуда фронтальную камеру. Впрочем, один из последних патентов Samsung пытается доказать, что это все же возможно.

Компания предлагает перенести основную кнопку, фронтальную камеру, датчики освещенности и приближения, а также разговорный динамик под матрицу. Все что для этого нужно – специальный OLED-экран с прозрачной подложкой, который сможет пропускать свет ко всем датчикам в нужный момент.

Возможно, для этого будут использоваться специальные короткие “периоды неактивности”, во время которых матрица не отображает информацию или же картинка будет отключаться в определенных зонах, когда пользователю или смартфону понадобится воспользоваться камерой или узнать текущие условия освещения.

В любом случае, если у Samsung получится реализовать данный патент на практике, фронтальную камеру и датчики освещенности теоретически можно будет разместить в любом месте – хоть по центру матрицы, где пользователю не придется выбирать оптимальное положение при видеозвонках и селфи-съемках.

Но главным бонусом такого решения является возможность создания смартфона со 100% соотношением площади экрана к площади фронтальной панели, к чему пока не приблизилась ни одна коммерческая модель.

Источник: GSMarena