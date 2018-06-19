Samsung повысила точность ультразвуковой диагностики с помощью системы нового поколения CrystalLive

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Компания Samsung силами своего медицинского подразделения Samsung Medison Co разработала новую систему обработки ультразвукового сигнала, которая обеспечивает более высокую точность при диагностике эмбрионов.

Как отмечает Samsung, новое решение под названием CrystalLive использует новейшие технологии обработки изображений для создания трёхмерных изображений различных органов эмбрионов. Благодаря этому матери смогут получить ясные изображения своих детей в утробе, а врачи смогут улучшить точность диагностики благодаря определению потенциальных врождённых заболеваний.

Samsung сообщает, что аппарат ультразвуковой диагностики WS80A будет использовать систему CrystalLive. Уже сегодня он представлен в Южной Корее, Европе и США, а в дальнейшем поступит и на другие рынки по всему миру.

Источник: yonhapnews