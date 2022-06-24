Samsung представила 200-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов с самыми маленькими пикселями (0,56 мкм)

Компания Samsung представила свой новейший сенсор для камер смартфонов ISOCELL HP3. Он имеет диагональ 1/1,4 дюйма и разрешение 200 Мп. Предполагается, что он позволит выпускать тонкие премиальные смартфоны с продвинутыми возможностями съёмки.

Сам по себе сенсор получился достаточно крупным, как для камер смартфонов. Вместе с тем он обладает одними из самых маленьких в отрасли пикселей размерами 0,56 мкм. Размер пикселя ISOCELL HP3 на 20% меньше, чем у сенсора ISOCELL HP1, выпущенного в прошлом году.

Помимо больших и малых цифр сенсор Samsung ISOCELL HP3 обладает рядом технологических преимуществ. Так, каждый пиксель имеет возможность автофокусировки. Технология Super QPD позволяет использовать одну линзу для кластера из четырёх пикселей для более быстрой и точной фокусировки. Сенсор способен объединить четыре 0,56-микронных пикселя в более крупный 1,12-микронный для получения 50-мегапиксельных снимком в условиях слабой освещённости. Также поддерживается возможность объединения 16 пикселей в один размером 2,24 мкм для съёмки в более тёмных условиях.

В дополнение к фотографиям в высоком разрешении сенсор ISOCELL HP3 позволяет снимать видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду и 4K со скоростью 120 кадров в секунду, используя почти всю ширину сенсора. Наконец, новинка обеспечивает 14-битную глубину цвета, в то время как большинство сенсоров для смартфонов предлагают лишь 12-битную глубину.

Массовое производство сенсора Samsung ISOCELL HP3 начнётся в этом году, а смартфоны с ним появятся на рынке уже в 2023 году.

Источник: Engadget