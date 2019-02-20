Samsung представила Galaxy Fold — свой первый смартфон со сгибаемым экраном. Он стоит… $1980💰😲

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Мы знали, что Samsung покажет на Galaxy Unpacked складное устройство, но ожидали увидеть его ближе к концу мероприятия. К удивлению многих, компания решила начать именно с Galaxy Fold – первого смартфона производителя, который открывает новую линейку смартфонов Samsung.

Подобно прототипу, который мы впервые увидели в ноябре прошлого года в рамках конференции для разработчиков SDC 2018, Galaxy Fold в сложенном состоянии представляет собой смартфон в привычном нам форм-факторе, оснащённый 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1960×840 пикселей.

Внутри установлен дисплей Infinity Flex размером 7,3 дюйма и разрешением 2152×1536 пикселей, который позволяет превратить его в небольшой планшет, просто раскрыв аппарат словно книгу. Оба экрана имеют одинаковую плотность – 420 точек на дюйм.

В сложенном состоянии толщина устройства составляет 17 мм, в открытом виде – 6,9 мм. Это даже меньше, чем у нового флагмана. Для Galaxy Fold была создана специальная шарнирная система с несколькими блокирующими механизмами, спрятанными в задней панели аппарата. Galaxy Fold оборудован процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. В качестве накопителя используется 512 ГБ флеш-памяти стандарта UFS 3.0, которая вдвое быстрее, чем UFS 2.1. Работает смартфон от двух батарей суммарной ёмкостью 4380 мАч.

Galaxy Fold оснащён шестью камерами с трёх сторон – спереди и сзади в сложенном виде, а также с внутренней стороны в открытом состоянии. Основная система камер состоит из 16-мегапиксельного модуля с широкоугольным объективом с диафрагмой f/2.2, 12-мегапиксельного модуля с телеобъективом с диафрагмой f/2.4 и оптической стабилизацией и 12-мегапиксельной камерой с переменной диафрагмой f/1.5 — f/2.4. На внутреннем экране установлена двойная селфи-камера с разрешениями 10 и 8 Мп. В сложенном виде доступной остаётся 10-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.2.

Теперь самое интересное – как же работает Galaxy Fold? Устройство использует систему непрерывной работы приложений при переходе между режимами планшета и смартфона. Такие приложения, как WhatsApp, Microsoft Office, YouTube и другие основные программы оптимизированы для дисплея и этих режимов.

Во время презентации была продемонстрирована работа Google Maps. Приложение корректно отображалось как на внешнем, так и на внутреннем экранах, хотя, стоит признать, запустилось не с первого раза. Также было видно небольшое искажение изображения в месте изгиба.

Galaxy Fold поддерживает режим многозадачности, при котором можно запустить до трёх приложений одновременно. При этом, похоже, что перетягивать по экрану их нельзя, запущенные программы чётко зафиксированы на своих местах.

Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля. Смартфон будет доступен в версиях LTE и 5G. Его стоимость стартует от $1 980. Дорого, но такова цена за инновации.

Источник: The Verge