Samsung представляет в Украине смартфоны Galaxy A55 5G (от 19 тыс. грн) и Galaxy A35 5G (от 15 тыс. грн)

Компания Samsung представила в Украине новые смартфоны Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G. Обе новинки получили 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением FHD+ (2340х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Vision Booster.

Более доступная модель Galaxy A35 5G получила 8-ядерный процессор с частотой до 2,4 ГГц. Производитель не раскрывает в разделе технических характеристик название чипа. По данным ресурса sammobile, это SoC Exynos 1380. Устройство предлагается в конфигурациях памяти 6+128 ГБ и 8+256 ГБ. На задней панели расположилась тройная камера. Она содержит главный 50-мегапиксельный модуль с оптической системой стабилизации изображения, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, 5-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера выполнена на базе 13-мегапиксельного сенсора. Устройство имеет размеры 161,7×78,0x8,2 мм и вес 209 г.

Версия Galaxy A55 5G имеет 8-ядерный процессор с частотой до 2,75 ГГц (скорее всего, Exynos 1480). В этом случае объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а емкость хранилища предлагается в версиях 128 или 256 ГБ. Здесь также доступна тройная основная камера. Главный 50-мегапиксельный модуль с OIS дополнен 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и 5-мегапиксельной макро камерой. Фронтальная камера имеет сенсор с разрешением 32 Мп. Размеры составляют 161,1×77,4×8,2 мм, а вес ─ 213 г.

В обоих случаях применяется аккумулятор емкостью 5000 мАч, доступен слот для установки карт памяти емкостью до 1 ТБ, заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP67. Новинки работают под управлением версии Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1. Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G предлагают функцию безопасности Samsung Knox Vault, которая ранее была доступна исключительно на флагманских устройствах Galaxy. Это решение для защиты от постороннего доступа, предлагающее комплексную защиту от аппаратных и программных атак, создавая безопасную среду, которая физически изолирована от основного процессора и памяти системы.

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Устройства Samsung Galaxy A55 5G и Galaxy A35 5G поступят в продажу в Украине с 29 марта 2024 года. Цена стартует от 14 999 грн за A35 5G и 18 999 за А55 5G. Смартфоны будут доступны в цветах Темно-синий, Ледяной голубой, Сиреневый и Лимонный.

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