Samsung представила Galaxy Tab A11 и A11+: Helio G99, Dolby Atmos и 7 лет обновлений от €180

Samsung официально представила новый бюджетный планшет Galaxy Tab A11, а также его более крупного и функционального собрата Galaxy Tab A11+.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11 оборудован 8,7-дюймовым LCD-дисплеем, тогда как Galaxy Tab A11+ имеет больший экран диагональю 11 дюймов. Обе модели поддерживают частоту обновления изображения 90 Гц. Базовая версия Galaxy Tab A11 работает на чипе MediaTek Helio G99 (как в прошлогодних Redmi Note 14 4G и 14 Pro 4G). А вот процессор старшей модели пока не разглашается. Устройства могут иметь 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенного хранилища. Для дополнительного хранения данных предусмотрена возможность расширения через карту памяти microSD емкостью до 2 ТБ.

За автономность отвечают разные батареи: у Galaxy Tab A11 аккумулятор имеет емкость 5400 мА-ч, а у A11+ — 7040 мА-ч. Старшая модель также поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, тогда как для базового A11 скорость пока не уточняют, но вероятно, речь идет о мощности 15 Вт, как у прошлогодних Tab A9 и Tab A9+. Устройства сохранили 3,5 мм разъем для наушников и имеют поддержку Dolby Atmos. Производитель обещает 7 лет обновлений ОС и безопасности, как и у других планшетов серии Galaxy Tab 11. Из коробки установлена версия Android 15.

Кроме лучшей батареи и большего дисплея модель Galaxy Tab A11+ имеет еще одно преимущество — поддержку DeX-режима. Это позволяет использовать планшет как упрощенную замену ПК с многозадачностью, хотя работать он сможет только на собственном экране. Пока неизвестно, получит ли A11+ порт USB 3.0, что могло бы расширить его возможности.

Планшет Galaxy Tab A11 уже доступен в некоторых регионах. Цена стартует с отметки €180 за конфигурацию 4+64 ГБ памяти и достигает €230. Цены, называемые в первых регионах продаж, касаются моделей с поддержкой только Wi-Fi. В то же время в некоторых странах будет доступна и 5G-версия. Более крупная версия Galaxy Tab A11+ поступит в продажу ближе к концу года. Ее цена пока не разглашается.

