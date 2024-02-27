Новости Технологии 27.02.2024 в 09:29 comment views icon

Samsung представила новый чип памяти HBM3E 12H с «высшей емкостью» для ИИ

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Юрій Орос

Автор новостей

Samsung представила новый чип памяти HBM3E 12H с «высшей емкостью» для ИИ

Samsung Electronics анонсировала новый чип памяти с высокой пропускной способностью, который имеет «самую высокую емкость» в отрасли. Южнокорейский гигант утверждает, что HBM3E 12H «повышает производительность более чем на 50%».

Поставщики услуг искусственного интеллекта все чаще нуждаются в HBM с большей емкостью, и наш новый продукт HBM3E 12H был разработан, чтобы удовлетворить эту потребность.

Это новое решение памяти является частью нашего стремления разработать основные технологии для высокостековых накопителей HBM и обеспечить технологическое лидерство на рынке накопителей большой емкости в эпоху искусственного интеллекта

— Йонгчеол Бэ, исполнительный вице-президент по продуктам памяти в Samsung Electronics.

Samsung представила новый чип памяти HBM3E 12H с «высшей емкостью» для ИИ

Samsung Electronics является крупнейшим в мире производителем микросхем динамической памяти с произвольным доступом, которые используются в потребительских устройствах, таких как смартфоны и компьютеры.

Модели генеративного ИИ, такие как ChatGPT от OpenAI, требуют большого количества высокопроизводительных чипов памяти. Они позволяют моделям генеративного ИИ запоминать детали прошлых разговоров и предпочтения пользователей, чтобы генерировать ответы, похожие на человеческие.

Samsung сообщила, что уже начала предоставлять образцы клиентам, а массовое производство HBM3E 12H запланировано на первую половину 2024 года. В сентябре Samsung заключила соглашение на поставку Nvidia своих микросхем памяти с высокой пропускной способностью, передаёт CNBC.

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HBM3E 12H имеет 12-слойный стек, но при этом применяется усовершенствованная термокомпрессионная непроводящая пленка, которая позволяет 12-слойным продуктам быть такими же высокими, как и 8-слойные, чтобы соответствовать текущим требованиям к упаковке HBM. Результатом является чип, который содержит больше емкости в тех же физических размерах.

Samsung продолжает уменьшать толщину своего NCF-материала и достигла наименьшего в отрасли зазора между микросхемами на уровне семи микрометров (мкм), одновременно устраняя пустоты между слоями. Эти усилия привели к повышению вертикальной плотности более чем на 20% по сравнению с HBM3 8H.

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