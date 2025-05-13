Samsung представила тонкий Galaxy S25 Edge по цене от $1100

Раздел Технологии выходит при поддержке

После нескольких месяцев ажиотажа, насыщенных неофициальной информацией и слухами, Samsung Galaxy S25 Edge наконец-то представлен официально. Так что следующий шаг за Apple.

Главная интрига: толщина Galaxy S25 Edge составляет 5,8 мм (158,2 x 75,6 x 5,8), а вес — 163 г. Батарея не то чтобы совсем маленькая, но кажется скромной на фоне аккумуляторов многих современных смартфонов Android — 3900 мАч. Фирменный адаптер питания на 25 Вт, который продается отдельно, способен пополнить 55% запаса энергии за 30 минут. Телефон поддерживает беспроводную зарядку.

Экран Dynamic AMOLED 2X имеет диагональ 6,7 дюйма, разрешение QHD+ (1440 x 3120), переменную частоту обновления 1-120 Гц, пиковую яркость 2600 нит и защитное покрытие Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Но это покрытие не защищает от бликов, как Gorilla Glass Armor 2 на S25 Ultra. Смартфон S25 Edge получил процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ или 512 ГБ накопитель данных.

Основная камера оснащена сенсором на 200 МП и объективом с диафрагмой f/1.7, оптической стабилизацией изображения и имеет двукратный оптический зум. Второй объектив — сверхширокоугольный, 12 МП, f/2.2, автофокус. На передней панели расположена селфи-камера 12 МП f/2.2. Смартфон поддерживает 5G, LTE, Wi-Fi 7 с Wi-Fi Direct и Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy S25 Edge имеет защищенный от пыли и воды по стандарту IP68 титановый корпус. Телефон поставляется в цветах Titanium Silver, Titanium Jetblack и Titanium Icyblue и несет «на борту» Android 15 с оболочкой One UI 7. Он уже доступен для предварительного заказа, а свободная продажа начнется 23 мая. Цена составляет $1099,99 (256 ГБ) или $1219,99 (512 ГБ).

Раздел Технологии выходит при поддержке

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