Samsung продемонстрировала потенциал диапазона 5G mmWave — достигнута скорость передачи данных 8,5 Гбит/с

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Компания Samsung объявила, что ей удалось достичь наиболее высоких в отрасли показателей скорости передачи данных в сети 5G. Рекордные результаты были продемонстрированы в лабораторных условиях при объединении частотного диапазона 800 МГц mmWave и технологии MU-MIMO. Для демонстрации использовалось устройство Samsung 5G mmWave Access Unit.

Как утверждает Samsung, ей удалось достичь скорости передачи данных на уровне 8,5 Гбит/с для пары мобильных устройств при использовании частотного диапазона 800 МГц mmWave и агрегации несущих. При этом для каждого устройства обеспечивалась скорость передачи данных примерно 4,3 Гбит/с.

Корейский технологический гигант заявляет, что её тест продемонстрировал возможность достижения многогигабитных скоростей в рамках диапазона mmWave, на которые неспособны более низкочастотные полосы спектра. Миллиметровый радио диапазон уже позволяет достичь рекордных показателей скорости мобильной связи, а теперь Samsung продемонстрировала возможность повышения скорости загрузки и на несколько устройств.

Компания заявляет, что широкая полоса пропускания спектра mmWave позволит операторам мобильной связи предоставлять новые сервисы, такие как потоковая передача видео в разрешении 8K, дистанционное обучение с помощью дополненной реальности и целостные телеконференции в виртуальной реальности. Также появятся и новые варианты использования доступных скоростных возможностей.

Несколько стран, включая Японию, Южную Корею и США, уже выделили для использования спектр 5G mmWave, и две из них уже запустили свои коммерческие услуги 5G с использованием этого спектра. Samsung заявляет, что в ближайшие годы к клубу 5G mmWave присоединятся более 15 стран.

Источник: gizmochina