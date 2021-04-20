Samsung создала беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500 с выделенной кнопкой DeX





Компания Samsung подготовила к выпуску новую беспроводную клавиатуру под названием Smart Keyboard Trio 500. Это компактное устройство с дизайном, напоминающим Apple Magic Keyboard, и интересной особенностью – выделенной кнопкой вызова интерфейса DeX на совместимых устройствах

Интерфейс DeX предлагает настольное рабочее окружение при работе на совместимых смартфонах и планшетах Samsung. Данное решение появилось с выходом модели Galaxy S8 ещё в 2017 году. Но, несмотря на получение новых функций и обновлений, он ещё не стал настоящей заменой настольного компьютера, хотя Samsung изначально именно так позиционировала DeX. Конечно, дополнительная кнопка на клавиатуре не будет способствовать взрывному росту популярности интерфейса, но она может послужить в качестве дополнительной рекламы для использования этой функции.

Помимо кнопки DeX, беспроводная клавиатура Samsung Smart Keyboard Trio 500 предлагает и ряд других интересных возможностей. Она содержит настраиваемые кнопки быстрого доступа для открытия часто используемых приложений (хотя эта функция совместимо только с устройствами Samsung с версией One UI 3.1 от марта 2021 года или позже). Клавиатуру также можно связать с тремя устройствами и переключаться между ними с помощью сочетаний клавиш. Устройство питается от батареек типа AAA, что говорит о том, что оно не перезаряжаемое.

Цена беспроводной клавиатуры Samsung Smart Keyboard Trio 500 пока не уточняется. Как ожидается, 28 апреля будет проходить мероприятие Unpacked, в рамках которого может состояться официальная презентация этой новинки.

Источник: The Verge