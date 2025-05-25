Samsung тоже: Трамп обещает 25% пошлины на Android-смартфоны, произведенные вне США

В пятницу, 23 мая, пользователи Android имели возможность злорадствовать с Apple, которой Дональд Трамп пообещал 25% пошлины. Но позже он пообещал то же самое Samsung.

В очередном заявлении, видео которую демонстрирует Bloomberg, президент США упомянул конкретно Samsung, а также других производителей «этого продукта», то есть смартфонов с ОС Android. Напомним, что они практически не производятся в США, а Samsung производит смартфоны преимущественно в Южной Корее, Вьетнаме, Индии и Бразилии.

Учитывая текущую ситуацию, фактически американских пользователей летом ожидает 25% повышение цен на смартфоны. Более того, вряд ли компании ограничатся компенсацией незапланированных расходов только на американском рынке.

«Скорее всего, это также будет Samsung и любой другой, кто производит этот продукт. Иначе это было бы несправедливо. Так что любой, кто производит этот продукт и кто начнет. Я думаю, что мы должным образом сделаем это до конца июня. Так что если они будут производить этот продукт сейчас, опять же, когда они строят свой завод здесь, тарифов не будет», — говорит Трамп на видео.

Президент Трамп уточнил, что у него нет никаких проблем с тем, что производители смартфонов производят их в Индии или где-то еще. Но если им придется продавать смартфоны в США, им придется сталкиваться с тарифами или производить телефоны в Америке.

Много лет представители индустрии отмечали, что производство в США не слишком хорошая идея. В частности, Стив Джобс и нынешний глава Apple Тим Кук отмечали, что в США почти невозможно найти персонал для таких заводов. Учитывая все возможные расходы, смартфоны, произведенные в США, могут стоить даже дороже, чем обложенные 25% пошлиной.