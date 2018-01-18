Samsung выпустила лимитированную версию смартфона Galaxy Note8 в честь Зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане

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Компания Samsung представила ограниченную линейку эксклюзивных устройств Galaxy Note8 – PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition.

В сотрудничестве с Международным Олимпийским комитетом (МОК) и Организационным Комитетом Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 в Пхёнчхане, Samsung подарит более 4000 устройств олимпийским спортсменам и членам Олимпийской семьи Пхёнчхан 2018, включая сотрудников комитетов.

PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition представляет собой слегка доработанную версию Galaxy Note8. Эксклюзивными особенностями смартфона станут блестящее белое стекло на задней части корпуса для подчёркивания зимней тематики и золотые олимпийские кольца. На реализацию такой идеи дизайнеров вдохновил Олимпийский факел – символ Олимпийского движения, единства пяти континентов и глобального мира. Смартфон PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition также получит предустановленные обои на олимпийскую тематику и полезные приложения.

В знак приверженности Паралимпийскому движению, Samsung подарит участникам Паралимпийской Зимней Олимпиады 2018 в Пхёнчхане новые смартфоны. Каждый паралимпиец получит Galaxy Note8 и чехол с символикой Игр.