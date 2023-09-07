Samsung выпустила люксовые версии Galaxy Fold5 и Galaxy Watch6 — набор Thom Browne Edition за $3200

Samsung выпустила набор, состоящий из раскладного смартфона Galaxy Fold5, часов Galaxy Watch6, стилуса S-Pen и аксессуаров к ним. Дизайн устройств разрабатывал знаменитый дизайнер Том Браун.

У смартфона теперь золотые акценты, выраженные на петлях и вокруг камер. Внешняя рамка осталась черной. Доминантным элементом является полосатая задняя панель Galaxy Fold5. Красный, белый и синий — это фирменные цвета Thom Browne, передает AndroidAuthority.

Доставляется все в шикарном кейсе Thom Browne Edition, содержащий смартфон с золотом и фирменными полосами и двумя защитными чехлами. Часы Galaxy Watch Thom Browne Edition тоже с золотыми акцентами и двумя вариантами ремешков. Да, у S-Pen тоже есть кожаный чехол. И стилус и чехлы обрамлены золотыми буквами.

Тему часов можно подстроить под ремешок. В сочетании с «классическим» кожаным ремешком на экране воспроизводится его структура. Или дисплей будет продолжать и соединять фирменные полосы Thom Browne соответствующего ремешка.

Galaxy Fold5 и Galaxy Watch6 Thom Browne Edition начнут продаваться 12 сентября на «некоторых рынках». Цену пока не называют, но модель уже начала продаваться в Южной Корее за 4,29 млн вон (примерно 3210 долларов).