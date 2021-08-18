Samsung запускає в Україні програму утилізації старих телефонів





Samsung Electronics розпочинає в Україні програму утилізації старих телефонів, яка максимально спрощує здачу неробочого пристрою на перероблення замість звалища.

Щоб віддати старий неробочий телефон на утилізацію Samsung, потрібно зателефонувати в контактний центр компанії за номером 0-800-502-000 або заповнити форму на сайті для отримання номеру товарно-транспортної накладної (ТТН). Після цього потрібно запакувати смартфон і вибрати один із найбільш прийнятних варіантів: або особисто прийти до найближчого відділення «Нової пошти» й надіслати пристрій за вказаним ТТН, або віддати його кур’єрові, який прийде туди, де буде вам найзручніше. Послуги з доставлення оплачує компанія, користувач нічого не платить. Є ще один варіант прояву екологічної свідомості та відповідальності без дзвінків і заповнення форм — завітати в один з автоматизованих сортувальних центрів (АСЦ) і залишити смартфон у спеціальному контейнері.

Усі зібрані для утилізації телефони відправляються на спеціалізовані підприємства, де проходять низку процедур. З них знімаються й подрібнюються зовнішні оболонки, обов’язково нейтралізується акумулятор — найнебезпечніша частина смартфона; хімічні сполуки з батареї, потрапляючи в довкілля, завдають шкоди ґрунтам і організму людини. З пристрою вилучаються пластикові та металеві матеріали, які потім буде перероблено й використано повторно.

Різноманітні програми зі збирання вживаних телефонів Samsung реалізує в усьому світі ще з 2015 року. Станом на травень 2019 року всього було зібрано й належно утилізовано 38 тисяч старих смартфонів, а відтепер свій внесок до цих зусиль зможуть внести й українські користувачі.