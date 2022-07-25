Новости

Самые интересные трейлеры фильмов и сериалов с San Diego Comic-Con 2022

Самые интересные трейлеры фильмов и сериалов с San Diego Comic-Con 2022

Создатели медиаконтента традиционно используют мероприятие Comic-Con для демонстрации грядущих фильмов и сериалов потенциальной аудитории. Не стал исключением и нынешний San Diego Comic-Con 2022, куда привезли не только супергеройские проекты.

Помогаем

Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

Читатели MC.today, Highload, ITC.ua собрали 100 тыс. грн для 113-й бригады. Нужно еще 200 тыс. грн (обновлено: осталось собрать 156 тыс. грн)

В данной записи мы собрали самые интересные ролики от студий и стриминговых сервисов, включая Marvel, DC Comics, Netflix, Amazon и т.п.

Marvel

Курс
Full Stack вечірній
Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Full Stack вечірній

DC Comics

Фильмы

Сериалы


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить