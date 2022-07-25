Самые интересные трейлеры фильмов и сериалов с San Diego Comic-Con 2022

Создатели медиаконтента традиционно используют мероприятие Comic-Con для демонстрации грядущих фильмов и сериалов потенциальной аудитории. Не стал исключением и нынешний San Diego Comic-Con 2022, куда привезли не только супергеройские проекты.

В данной записи мы собрали самые интересные ролики от студий и стриминговых сервисов, включая Marvel, DC Comics, Netflix, Amazon и т.п.

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