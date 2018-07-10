Самый большой в мире твердотопливный ракетный двигатель P120C готов к огневому испытанию
На этой неделе Европейское космическое агентство (ESA) планирует провести испытание ракетного двигателя P120C на огнестойкость, во время которого будет произведён его запуск на полную мощность. Это позволит проверить двигатель в условиях, близких к реальным.
P120C – крупнейший из когда-либо построенных монолитных ракетных двигателей (длиной 13,5 м и диаметром 3,4 м), который будет применяться в новых европейских пусковых установках Ariane 6 и Vega-C. P120C использует твёрдое ракетное топливо, преимуществом которого является его относительная стабильность на последнем этапе полёта. В новый двигатель можно загрузить до 142 тонны твердого топлива. Для сравнения, предыдущая модель P80 вмещала 88 тонн топлива.
Инженеры ESA уже имели возможность работать с полномасштабной моделью двигателя первого этапа и провести первые успешные тесты с использованием инертного пропеллента. Огневое статическое испытание является следующим шагом, во время которого ракета удерживается на стендовой площадке, в то время как двигатель запускается с полной тягой. Это даёт возможность убедиться, что всё работает так, как надо, и в случае чего – устранить любые неисправности.
Источник: ESA