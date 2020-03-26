Самый крупный грузовой самолет в мире Ан-225 «Мрия» прошел модернизацию и отправился в испытательный полет после двухлетнего простоя [видео]





Самый крупный в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия» поднялся в небо после длительного перерыва, взлетев из аэропорта базирования в Гостомеле для полета над территорией Житомирской и Ровненской областей. В ГП «Антонов» отметили, что испытательный полет был совершен в связи с модернизацией самолета — гиганту установили новую систему управления силовой установкой украинского производства.

#Ан225 виконує випробувальні польоти після модернізації. Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва pic.twitter.com/zZeAh4yxn9 — Antonov Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) March 25, 2020

Отметим, что в сложившейся в мире ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 рекордная грузоподъемность самолета Ан-225 «Мрия» наверняка может пригодиться различным странам для поставки больших объемов медицинского оборудования, продуктов и т.п. В последний раз самолет осуществлял коммерческий рейс в 2018 году, совершив 13-часовой беспосадочный перелет в США и преодолев 10 тыс. км.

Напомним, что Ан-225 «Мрия» предназначен для транспортировки грузов массой до 250 тонн, а также крупногабаритных грузов в отсеке с размерами 43,3×6,4×4.4 м. В декабре 2018 года самолету исполнилось 30 лет, при этом в 2013 году Госавиаслужба Украины продлила сроки эксплуатации на 20000 лётных часов, 4000 полётов, 45 лет эксплуатации.

Источник: ГП «Антонов»