Сегодня исполнилось 30 лет с момента первого полёта Ан-225 «Мрия». Интересные факты о гиганте

Maiden flight of Antonov AN-225

30 years ago the #AN225 Mriya rose into the sky firstly.On 21 December 1988, the world biggest aircraft Antonov An-225 "Mriya" performed its maiden flight. The aircraft was controlled by a crew consisting of Oleksandr Galunenko, captain, Sergii Gorbik, co-pilot, Sergii Nechaev, test navigator, Oleksandr Shuleschenko, test flight engineer, Volodymyr Gusar, test flight engineer, Vyacheslav Belousov, test flight engineer, Mykhaylo Kharschenko, leading test engineer. It was the first flight and the first step in the sky of this amazing giant aircraft.AN-225 aircraft set 462 aviation records: 240 world records and 222 Ukrainian national records.—30 років тому #Ан225 «Мрія» вперше піднявся в небо.21 грудня 1988 року найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія" здійснив свій перший політ. Політ виконував екіпаж на чолі з командиром Галуненком О.В., другий пілот — Горбик С.О., штурман-випробувач — Нечаєв С.Ф., бортінженер-випробувач — Шулещенко О.М., бортінженер-випробувач — Гусар В.О., бортрадист-випробувач — Бєлоусов В.К., ведучий інженер-випробувач — Харченко М.Г. Це був перший політ і перший крок в небо цього дивовижного літака гіганта.На літаку Ан-225 встановлено 462 авіаційних рекорда, з них 240 світових та 222 національних рекордів України.

Опубліковано Антонов Четвер, 20 грудня 2018 р.