Сегодня исполнилось 30 лет с момента первого полёта Ан-225 «Мрия». Интересные факты о гиганте

Сегодня, 21 декабря, исполнилось 30 лет с момента первого полёта крупнейшего в мире самолёта Ан-225 «Мрия».

Ан-225 «Мрия» — это транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности разработки ОКБ им. О. К. Антонова. Он был спроектирован и построен на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Руководил проектом В. И. Толмачёв. Первый полёт Ан-225 был совершён 21 декабря 1988 года. Полёт выполнял экипаж во главе с командиром Галуненко А.В., второй пилот — Горбик С.А., штурман-испытатель — Нечаев С.Ф., бортинженер-испытатель — Шулещенко А.Н., бортинженер-испытатель — Гусар В.А., бортрадист-испытатель — Белоусов В.К., ведущий инженер-испытатель — Харченко М.Г.

В «биографии» Ан-225 «Мрия» есть ещё две важные даты. 3 мая 1989 года состоялся первый полёт Ан-225 с космическим кораблём «Буран». Это событие центральное телевидение транслировало в прямом эфире. Никогда ранее испытания космической техники не демонстрировалось такой широкой общественности. А 7 мая 2001 года восстановленный и модернизированный для коммерческой эксплуатации Ан-225 взлетел в небо после длительного пребывания на земле в результате закрытия программы «Энергия»-«Буран». Этот день считается вторым днём рождения «Мрии».

Maiden flight of Antonov AN-225 30 years ago the #AN225 Mriya rose into the sky firstly.On 21 December 1988, the world biggest aircraft Antonov An-225 "Mriya" performed its maiden flight. The aircraft was controlled by a crew consisting of Oleksandr Galunenko, captain, Sergii Gorbik, co-pilot, Sergii Nechaev, test navigator, Oleksandr Shuleschenko, test flight engineer, Volodymyr Gusar, test flight engineer, Vyacheslav Belousov, test flight engineer, Mykhaylo Kharschenko, leading test engineer. It was the first flight and the first step in the sky of this amazing giant aircraft.AN-225 aircraft set 462 aviation records: 240 world records and 222 Ukrainian national records.—30 років тому #Ан225 «Мрія» вперше піднявся в небо.21 грудня 1988 року найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія" здійснив свій перший політ. Політ виконував екіпаж на чолі з командиром Галуненком О.В., другий пілот — Горбик С.О., штурман-випробувач — Нечаєв С.Ф., бортінженер-випробувач — Шулещенко О.М., бортінженер-випробувач — Гусар В.О., бортрадист-випробувач — Бєлоусов В.К., ведучий інженер-випробувач — Харченко М.Г. Це був перший політ і перший крок в небо цього дивовижного літака гіганта.На літаку Ан-225 встановлено 462 авіаційних рекорда, з них 240 світових та 222 національних рекордів України. Опубліковано Антонов Четвер, 20 грудня 2018 р.

Изначально было заложено два самолёта Ан-225, но в настоящее время только один экземпляр находится в лётном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines. Второй экземпляр Ан-225 так и не был достроен, хотя периодически возникают слухи о его возможном завершении.

Antonov AN-225 Mriya Моменти з життя Ан-225. Епізод 13В 2013 році Державіаслужба України погодила документи щодо встановлення літаку Ан-225 призначених ресурсів та строку служби 20000 льотних годин, 4000 польотів, 45 років експлуатації. Це означає, що, як мінімум, до 2033 року цей унікальний літак буде в строю. —Moments of the AN-225 life. Episode 13In 2013, State Aviation Administration of Ukraine approved the documents to extend the aircraft service and operational time of 20000 flight hours, 4000 flights, 45 years of operation. It means, that AN-225 will be operated at least untill 2033. Опубліковано Антонов Четвер, 20 грудня 2018 р.

Причиной постройки самолёта Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Основным назначением тяжёлого транспортного самолёта в рамках данного проекта была перевозка различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Кроме того, предполагалось использование Ан-225 в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля, что требовало от самолёта грузоподъёмности не менее 250 тонн.

Так как блоки ракеты-носителя «Энергия» и сам «Буран» имели габариты, превышающие размеры грузового отсека Ан-225, на самолёте предусматривалось крепление наружных грузов. Наличие спутной струи от закреплённого наверху фюзеляжа крупногабаритного груза потребовало заменить однокилевое хвостовое оперение двухкилевым, чтобы избежать его аэродинамического затенения.

Elephant’s dance Моменти з життя Ан-225. Епізод 11Тривалість відкривання носової вантажної рампи — 7 хвилин, а сам процес отримав назву «Танок слоненя».—Moments of the AN-225 life. Episode 11The nose cargo ramp is being opened during 7 minutes. This process is calling as the “Elephant’s dance”. Опубліковано Антонов Вівторок, 18 грудня 2018 р.

На самолете Ан-225 «Мрия» установлено 462 авиационных рекорда, из них 240 мировых и 222 национальных рекордов Украины. Общие характеристики этой машины впечатляют. Так взлётная масса Ан-225 достигает невероятной величины — 640 т. Самолёт предназначен для перевозки грузов массой до 250 т. Тем не менее, «Мрия» установила рекорд по перевозке груза даже большей массы.

11 сентября 2001 года во время одного полёта на Ан-225 экипаж О.В. Галуненко установил 214 национальных и 124 мировых рекорда, в том числе по перевозке груза массой 253,82 т, который был поднят на высоту 10570 м, и при этом была достигнута скорость 763 км/ч на замкнутом маршруте протяжённостью 1000 км. Ещё рекордными являются перевозка моногруза массой 187,6 т, а также груза длиной 42,1 м.

Среди прочих интересных фактов об Ан-225 «Мрия» можно выделить следующие:

Продолжительность открывания носовой грузовой рампы составляет 7 минут, а сам процесс получил название «Танец слонёнка».

Размах крыла Ан-225 — 88,4 м. Лишь два самолета в мире превосходят «Мрию» по этому параметру: Hughes H-4 — 97,5 метра, относящийся к классу летающих лодок, он поднимался в воздух всего один раз в 1947 году, и двухфюзеляжный Stratolaunch, который сейчас готовится к своему первому полёту и имеет размах крыла 117,3 м.

Полёт самолета без полезной нагрузки может длиться до 18 часов. Его максимальная дальность — около 15 тыс. км.

Максимальная тяга всех 6 двигателей во взлётном режиме составляет 136,8 тонн.

Шасси самолёта имеет 32 колеса: четыре на двух передних опорах шасси и 28 — в основном шасси. Ан-225 имеет уникальное семирядное основное шасси: по две стойки с двумя колёсами в каждом ряду. Это обеспечивает равномерное распределения нагрузки от большого веса самолета на площадь аэродромного покрытия. Поэтому «Мрия» может базироваться на обычных аэродромах. Четыре задних стойки с колёсами могут поворачиваться на угол, который соответствует радиусу поворота самолета, поэтому для разворота на 180 градусов Ан-225 нужна площадка шириной всего 56 м.

Топливо Ан-225 размещается в 18 баках-кессонах, по три бака на каждый двигатель. Общая вместимость всех топливных баков — 405 тыс. л. В зависимости от нагрузки, самолёт расходует от 15,9 т горючего в час (при полёте в крейсерском режиме).

В 2013 году Госавиаслужба Украины согласовала документы по установлению назначенных ресурсов и срока службы: 20000 лётных часов, 4000 пёлетов, 45 лет эксплуатации. Это означает, что, как минимум до 2033 года Ан-225 «Мрия» будет в строю.

Источник: Страница «Антонов» в Facebook