Сан-Франциско отменяет разрешение на использование «роботов-убийц» в полиции

Городские власти Сан-Франциско отменили противоречивую политику по использованию «роботов с летальным оружием» после возмущения и протестов граждан и правозащитных групп. Однако как сообщает San Francisco Chronicle, новый запрет не постоянный, и вопрос был «возвращен в комитет для дальнейшего обсуждения».

В конце ноября управление полиции Сан-Франциско (SFPD) предложило предоставить их роботам «лицензию на убийство» в опасных ситуациях. Городской наблюдательный совет сначала одобрил предложенную политику, которая позволяла копам использовать роботов с дистанционным управлением «как вариант смертоносной силы, когда риск потери жизни для представителей общественности или офицеров неизбежен и преобладает любой другой доступный вариант применения сил», но впоследствии отменил свое решение.

Представитель SFPD рассказал, что роботы департамента (большинство из которых были разработаны для обезвреживания бомб в зонах боевых действий) могут быть оснащены взрывчаткой, чтобы «дезориентировать агрессивного, вооруженного или опасного подозреваемого в экстремальных обстоятельствах, с целью спасти или предотвратить дальнейшую потерю невиновных жизней».

Роботы уже использовались таким образом в США раньше — в 2016 году в Далласе полиция с помощью робота подорвала преступника, который застрелил 5 правоохранителей на митинге.

Активисты подвергли резкой критике эту политику: в одном из писем, которое подписали 44 общественные организации, сказано, что такое разрешение «без надобности поставит под угрозу жизни» и что общественность «испытывает дискомфорт от использования вооруженных роботов в любой ситуации».

Такие аргументы, похоже, убедили наблюдательный совет Сан-Франциско. Один из представителей власти, первоначально проголосовавший за эту политику, Гордон Мар, сказал в треде в Twitter, что с тех пор он «все больше испытывает дискомфорт от своего голосования и прецедента, который оно создает для других городов».

I’m grateful to all who’ve expressed concerns with our vote authorizing SFPD to use robots to kill suspects in extreme circumstances. Despite my own deep concerns with the policy, I voted for it after additional guardrails were added.

I regret it. I will vote no tomorrow. 1/4

— Gordon Mar 馬兆明 (@D4GordonMar) December 5, 2022