Сан-Франциско отменяет разрешение на использование «роботов-убийц» в полиции

Городские власти Сан-Франциско отменили противоречивую политику по использованию «роботов с летальным оружием» после возмущения и протестов граждан и правозащитных групп. Однако как сообщает San Francisco Chronicle, новый запрет не постоянный, и вопрос был «возвращен в комитет для дальнейшего обсуждения».

В конце ноября управление полиции Сан-Франциско (SFPD) предложило предоставить их роботам «лицензию на убийство» в опасных ситуациях. Городской наблюдательный совет сначала одобрил предложенную политику, которая позволяла копам использовать роботов с дистанционным управлением «как вариант смертоносной силы, когда риск потери жизни для представителей общественности или офицеров неизбежен и преобладает любой другой доступный вариант применения сил», но впоследствии отменил свое решение.

Представитель SFPD рассказал, что роботы департамента (большинство из которых были разработаны для обезвреживания бомб в зонах боевых действий) могут быть оснащены взрывчаткой, чтобы «дезориентировать агрессивного, вооруженного или опасного подозреваемого в экстремальных обстоятельствах, с целью спасти или предотвратить дальнейшую потерю невиновных жизней».

Роботы уже использовались таким образом в США раньше — в 2016 году в Далласе полиция с помощью робота подорвала преступника, который застрелил 5 правоохранителей на митинге.

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Активисты подвергли резкой критике эту политику: в одном из писем, которое подписали 44 общественные организации, сказано, что такое разрешение «без надобности поставит под угрозу жизни» и что общественность «испытывает дискомфорт от использования вооруженных роботов в любой ситуации».

«Нет никаких оснований полагать, что роботы со взрывчаткой могут быть исключением из чрезмерного применения полицией смертоносной силы. Использование роботов, предназначенных для обезвреживания бомб, является прекрасным примером этой модели эскалации и милитаризации полиции, которая волнует многих во всем городе», — говорится в письме.

Такие аргументы, похоже, убедили наблюдательный совет Сан-Франциско. Один из представителей власти, первоначально проголосовавший за эту политику, Гордон Мар, сказал в треде в Twitter, что с тех пор он «все больше испытывает дискомфорт от своего голосования и прецедента, который оно создает для других городов».

«Я не считаю, что делать насилие более отдаленным и менее человечным — это шаг вперед. Не думаю, что роботы-убийцы обезопасят нас, будут предотвращать или раскрывать преступления», — сказал Мар.

I’m grateful to all who’ve expressed concerns with our vote authorizing SFPD to use robots to kill suspects in extreme circumstances. Despite my own deep concerns with the policy, I voted for it after additional guardrails were added. I regret it. I will vote no tomorrow. 1/4 — Gordon Mar 馬兆明 (@D4GordonMar) December 5, 2022

Другая представительница, Хиллари Ронен, ранее голосовавшая против политики, также отметила это решение в Twitter.

«Мы только что прекратили использование роботов-убийц в Сан-Франциско. Здравый смысл победил», — твитнула Ронен.

We just stopped the use of killer robots robots in SF. Complete reversal from last week. Common sense prevailed. — Hillary Ronen (@HillaryRonen) December 6, 2022

В настоящее время полиция Сан-Франциско владеет всего 17 роботами, из которых в рабочем состоянии только 12. Их условно можно разделить на две категории:

гусеничные роботы большого и среднего размера, используемые для дистанционного изучения или подрыва взрывоопасных веществ (например, Remotec F6A и Qinetiq Talon);

роботы меньшего размера, предназначенные для разведки и наблюдения (например, iRobot FirstLook и Recon Robotics Throwbot).

Все они в основном управляются людьми и обладают ограниченной автономной функциональностью.

Ранее в полиции Окленда тоже поначалу разрешили использовать роботов для дистанционного убийства подозреваемых, но позже отменили свое решение без объяснения причин.

Между тем, группа производителей роботов, включая Boston Dynamics, подписала обязательство не использовать своих роботов как оружие в начале этого года. Компании ссылаются на «озабоченность общества» и подчеркивают, что постараются не позволять своим клиентам со временем использовать как оружие любые проданные им продукты.

Источник: The Verge