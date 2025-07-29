Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man’s Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку

Историю айтишника, который случайно выбросил жесткий диск с 7500 биткоинами, превратили в сатирическую видеоигру One Man’s Trash.

Чтобы понять смысл тайтла, надо вспомнить о Джеймсе Хауэллсе из британского Ньюпорта. В 2013 году мужчина выбросил старый жесткий диск, на котором хранились ключи от криптокошелька с 7500 биткоинами. За более чем 10 лет их стоимость выросла с где-то $750 тысяч до более $770 миллионов.

Джеймс отчаянно пытался раскопать городскую свалку, где мог лежать диск. Хауэллс неоднократно обращался к властям с просьбой разрешить поиски и предлагал делиться прибылью. Даже пытался судиться. Но ему каждый раз отказывали — из-за экологических рисков. В 2025 году свалку решили закрыть, но тот хоть как-то пытался выкупить её.

Эта история стала основой игры One Man’s Trash от Jony Pazu Games, в которой юзер в буквальном смысле ныряет в горы мусора — в поисках криптовалюты «PitCoin». Вместо лопаты — пылесос, которым он по большей части находит хлам. Игрок может улучшать свой инструмент, продавая найденные вещи на маркетплейсе «Junkazon».

One Man’s Trash частично вдохновлена мини-хитом AGADAH (Игра о копании ямы), которая стала популярной, несмотря на то, что ее сделали за 14 дней. Сейчас творение инди-разработчика 84% положительных отзывов в Steam. One Man’s Trash стоит ₴160, но следующие 27 часов ее отдают за ₴112.

Источник: Steam