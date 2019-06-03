Сбой облачной инфраструктуры Google сделал недоступными Gmail, YouTube, Discord, Snapchat и другие сервисы





2 июня компания Google сообщила о масштабном сбое в своей платформе Cloud Platform. Из-за чего некоторые сайты и приложения перестали работать в некоторых регионах. При этом у пользователей возникли проблемы с доступом не только к собственным сервисам, таким как Gmail, G Suite и YouTube, но и к приложениям Discord, Snapchat и другим, которые зависят от инфраструктуры Google. Проблема, в основном, затронула пользователей в США и Европе.

Пока что нет подробных сведений о том, что именно произошло и стало причиной сбоя. Google сообщила лишь, что это было «связано с более крупной проблемой сети». Представитель Google заявил, что проблема связана с «высоким уровнем перегруженности сети» в восточной части США, и что компания считает, что она устраняет «основную причину» проблемы, и возобновление обслуживания пользователей произойдёт в ближайшее время. Фактически восстановить работу удалось лишь около 2 часов 3 июня по киевскому времени. Опять же, компания не уточнила подробности произошедшего, ограничившись фразой о том, что будет произведено тщательное изучение с последующим внесением «соответствующих улучшений».

Хотя подобные перебои редко бывают продолжительными, в последние месяцы они случались с Google не один раз. Например, в октябре минувшего года наблюдался простой сервиса YouTube, а общие сервисы Google были отключены в ноябре из-за проблем с маршрутизацией. В конце 2018 и начале 2019 годов сервис Nest также пережил ряд перебоев в работе.

Источник: Engadget