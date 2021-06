Сбой в работе Fastly, который «положил» множество популярных сервисов и сайтов СМИ, возник из-за смены конфигурации одного клиента

Руководство популярного CDN-провайдера Fastly прокомментировало вчерашний крупный сбой, который затронул множество популярных сервисов и сайтов крупных СМИ, включая Reddit, Twitch, Spotify, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.

Как сообщается, сбой связан с ПО, которое начали внедрять 12 мая. Ошибка возникла из-за смены конфигурации, которая включала специфические параметры, одного клиента. Имя клиента не разглашается, но сам он, само собой, ни в чем не виноват.

«Мы обнаружили сбой в течение одной минуты, затем определили и изолировали причину и отключили [проблемную] конфигурацию. В течение 49 минут 95% нашей сети работало в обычном режиме» Ник Роквелл

старший вице-президент по инжинирингу и инфраструктуре Fastly

В Fastly опубликовали полную хронологию действий:

09:47 Начало глобального сбоя

09:48 Быстрая проверка выявила нарушения в работе сети

09:58 Появление статусного сообщения

10:27 Инженеры Fastly Engineering определили проблемную конфигурацию заказчика

10:36 Восстановление работы сервисов, которые затронула проблема

11:00 Большинство сервисов восстановлено

12:35 Выпуск исправления, смягчающего негативный эффект от неполадок

12:44 Исчезновение статусного сообщения

17:25 Начато развертывание исправления ошибки

Столь оперативная реакция и решение проблемы настолько впечатлили инвесторов Fastly, что акции провайдера в тот же день после устранения неполадок подскочили на 16%. 9 июня курс немного снизился, но он все еще выше, чем до сбоя.