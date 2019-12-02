Сборы на разработку космического симулятора Star Citizen превысили $250 млн

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Самая дорогая видеоигра в истории — космический симулятор Star Citizen — стала еще дороже. Точной даты выхода у детища геймдизайнера Криса Робертса и студии Cloud Imperium Games как не было, так и нет, но это не мешает амбициозному долгострою привлекать дополнительные средства и обновлять рекорды народного финансирования. На днях был взят очередной видный рубеж — сумма вложенных с момента дебюта на краудфандинговой платформе Kickstarter в 2012 году превысила $250 млн!

На момент написания этих строк 2 450 022 игроками в общей сложности инвестировано $251 536 759. Все цели, поставленные разработчиками Star Citizen, были достигнуты еще тогда, когда краудфандинговая кампания достигла рубежа в $65 млн.

Что примечательно, только в ноябре геймеры перечислили проекту $9 млн, что является новым рекордом кассовых сборов проекта за месяц. Резкий всплеск интереса к проекту связывают с проведением фестиваля CitizenCon. В рамках мероприятия разработчики поведали о ближайших планах, анонсировав, в числе прочего, появление новой планеты, многопользовательский режим 20 на 20 для шутера Star Marine во вселенной игры.

Когда выйдет Star Citizen, как отмечалось выше, можно лишь гадать, если он вообще когда-нибудь выйдет. На сегодняшний день мы знаем, что сюжетная кампания под названием Squadron 42 выйдет раньше многопользовательского режима. Сейчас разработчики нацеливаются на третий квартал 2020 года.

Остается добавить, что до 5 декабря все желающие опробовать Star Citizen могут загрузить актуальную альфу и оценить игру лично.

Источник: DSO Gaming