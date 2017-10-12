СБУ предупредила украинцев о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании

Служба безопасности Украины официально предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте СБУ.

По информации спецслужбы, целями злоумышленников должны стать крупные государственные и частные компании Украины. Основной целью атак является нарушение штатного функционирования информационных систем, что в свою очередь должно вызвать дестабилизацию ситуации в стране.

Специалисты Службы безопасности Украины получили данные, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобен кибератаке, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем СБУ рекомендует придерживаться следующих рекомендаций:

обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании;

обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. ОС Windows всех без исключения версий.

Напомним, что 27 июня 2017 года вирус-шифровальщик массированно атаковал компьютеры многих компаний Украины. По данным ESET, главной жертвой вируса-шифровальщика Petya.A стала Украина, где зарегистрировано более 75% всех случаев заражения.

Впоследствии Киберполиция Украины назвала в качестве одного из виновников распространения вируса-шифровальщика Petya.A программное обеспечение «M.E.doc». В свою очередь СБУ заявила, что к кибератаке вирусом Petya.A на украинские компании и органы власти причастны спецслужбы России.

Источник: СБУ