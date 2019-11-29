СБУ разоблачила хакерскую группировку, которая девять лет покупала за рубежом технику краденными картами и перепродавала в Украине. Сумма ущерба — 4,5-6,3 млн долларов

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В Черкасской области сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) совместно с коллегами из местного управления нацполиции в ходе спецоперации прекратили деятельность международной хакерской группировки, которая воровала средства со счетов пользователей электронных платежных систем Европы и США.

Киберпреступники покупали на закрытых хакерских форумах данные чужих банковских карт. Эти данные они затем использовали для покупок на крупных зарубежных онлайн-площадках дорогостоящей электронной техники и последующей перепродажей на территории Украины. То есть, работали по достаточно распространенной схеме.

Правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в организации схемы: гражданина РФ, проживающего в Киеве, и троих жителей Черкасской области. Группировка действовала с 2010 года, а их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов. Несложно подсчитать, что за эти девять лет мошенники украли с чужих банковских карт порядка 4,5-6,3 млн долларов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Черкассах правоохранители изъяли, в частности, компьютерную технику и планшеты, где хранились данные, подтверждающие незаконные покупки за чужой счет. Также выявлено незаконно закупленные товары: умные часы, планшеты iPad, телефоны iPhone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты и более $5000 наличными.

Подозреваемых обвиняют по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Источник: СБУ