Аналитики подсчитали стоимость комплектующих iPhone 12 и iPhone 12 Pro — $373 и $406 соответственно

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Не секрет, что у устройств Apple маржа одна из самых высоких (если не самая высокая) среди производителей потребительской электроники. Специалисты японской исследовательской фирмы Fomalhaut Techno Solutions попытались оценить затраты на производство новейших смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

Цена iPhone 12 на рынке США начинается с отметки $829 (на $129 дороже стартовой цены iPhone 11), а в Украине — с 31 999 грн (сейчас действует сниженная цена 29 999 грн). Стартовая цена iPhone 12 Pro в США — $999 (в Украине — 39 999 грн).

По оценке Fomalhaut Techno Solutions, стоимость комплектующих iPhone 12 — $373, а iPhone 12 Pro — $406. То есть, разница по стоимости компонентов составляет всего $33, причем базовый iPhone 12 Pro оснащается 128 ГБ флэш-памяти против 64 ГБ у обычного iPhone 12. В то же время рыночная цена iPhone 12 Pro почти на $200 выше, чем стоимость iPhone 12.

Самыми дорогими компонентами являются модуль дисплея, включающий защитное стекло и панель OLED диагональю 6,1 дюйма производства Samsung и модем Qualcomm X55 5G — $70 и $90 соответственно. Следом идут SoC A14 Bionic ($40), ОЗУ ($12,8) и флэш-память ($19,2). Сенсоры Sony, использующиеся в камерах iPhone, стоят от $7,4 до $7,9 за штуку.

Надо ли лишний раз упоминать, что оценка Fomalhaut Techno Solutions, как и любое другое такое исследование, не учитывает затраты на НИОКР, разработку ПО, распространение и сбыт. Иными словами, о полноценной себестоимости здесь речь не идет, и точную наценку высчитать не получится.

Компоненты iPhone 12, поставляемые корейскими производителями, составляют 26,8% от общей стоимости. Еще 21,9% от суммы приходится на американских производителей. Следом идут поставщики из Японии, Тайваня и материкового Китая — 13,6, 11,1 и 4,6% соответственно.