Съедобные батареи — новая разработка итальянских ученых может сделать детские игрушки и медицинские устройства более безопасными

Исследователи из Итальянского технологического института (IIT) создали съедобные аккумуляторные батареи, которые могут обезопасить медицинские приборы или игрушки для детей.
Прототип аккумуляторной батареи использует рибофлавин (витамин B2) как анод и кверцетин как катод. Водоросли нори служат сепаратором, который поможет избежать короткого замыкания, пищевые золотые контакты соединяются с электродами пчелиным воском, а активированный уголь используется для повышения электропроводности.
Батарея работает при напряжении 0,65 В и может подавать до 48 мкА в течение 12 минут или несколько микроамперов в течение часа.
Съедобный состав аккумулятора делает его более безопасным при попадании в организм человека, поэтому его можно использовать для питания небольших электронных устройств для краткосрочных медицинских процедур. Будущие версии с большей мощностью и/или более длительным жизненным циклом могут заменить токсичные батареи в имплантированных медицинских устройствах.
Также их можно использовать в детских игрушках или игрушках для животных. По словам отоларинголога Кристофера Гриндла, ежегодно около 2500 детей в США проглатывают миниатюрные батареи. Через 15 минут после проглатывания может начаться химическая реакция, которая приведет к повреждению тканей, а через 2 часа могут развиться травмы, опасные для жизни.
Один из авторов исследования в комментарии Ars Technica сказал, что батареи могут повреждать ткани двумя способами: либо из-за электролиза воды, либо непосредственно из-за токсичности материалов, входящих в их состав:
«Электролиз воды – это явление, когда электричество напряжением выше 1,2 В (практически все коммерческие батареи) расщепляет воду на кислород и водород (взрывной газ), и это очень опасно».
Съедобная батарея работает при напряжении ниже этого порога в 1,2 В, поэтому не рискует вызвать электролиз воды.
Исследовательская статья была опубликована в журнале Advanced Materials.