Сегодня должны были представить электромобиль Nissan Leaf E-Plus с батареей на 60 кВтч, но из-за скандала с Карлосом Гоном анонс отложили на неопределенный период

Помимо репутационного ущерба, скандал с финансовыми махинациями уже уволенного со своих постов главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона привел еще к одному важному результату. Японский производитель автомобилей Nissan решил отложить анонс электромобиля Nissan Leaf E-Plus с более емкой батареей на 60 кВтч до тех пор, пока скандал не уляжется окончательно.

Мероприятие с анонсом было назначено на сегодняшний день, 28 ноября, оно должно было пройти в Амстердаме и Иокогаме, однако его отменили. Руководство компании сообщило, что анонсирует новую версию своего электромобиля только тогда, когда «убедится, что настолько важный продукт получит то внимание [от прессы и публики], которого заслуживает».

Анонс Nissan Leaf E-Plus мог быть в принципе воспринят негативно в свете последних новостей бренда, а отдельные издания могли даже назвать его попыткой отвлечь внимание от скандала с Карлосом Гоном, который в свое время был одним из тех, кто продвигал серийные электрические автомобили.

Еще в январе текущего года Nissan официально подтвердил, что представит Nissan Leaf E-Plus в 2019 году. Недавно стало известно, что производство новых аккумуляторных батарей для Nissan Leaf запланировано на январь следующего года, а старт заказов на новинику — в первом квартале 2019 года. Теперь же наверняка предзаказы перенесут как минимум на середину или даже конец следующего года. Цена на обновленную модель ожидается на уровне $35,000.

Согласно опубликованным ранее данным, новая версия будет выполнена в том же дизайне, что и представленный в прошлом году Nissan Leaf второго поколения. При этом электромобиль оснастят более мощным двигателем на 160 кВт (в текущем поколении — 110 кВт) и батареей на 60 кВтч (в текущем поколении — 40 кВтч), которая должна обеспечить запас хода порядка 360 км (в текущем поколении — 270 км по циклу WLTP).

Помимо более солидной емкости, батарея может получить жидкостную систему охлаждения, которая повысит ее долговечность и позволит заметно ускорить время заряда от скоростных зарядок.

Напомним, что главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона обвинили в многолетних финансовых махинациях, арестовали и уволили со своих постов. В данный момент продолжается разбирательство дела прокуратурой Японии, бизнесмену грозит реальный тюремный срок.

Источник: Insideevs