Сегодня ночью прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем [видео]

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Сегодня, 3 сентября 2020 года, в 4:51:10 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega.

В рамках программы Европейского космического агентства под названием Small Spacecraft Mission Service (SSMS) ракета-носитель Vega вывела на солнечно-синхронную орбиту 53 микро- и наноспутников: 7 микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов. Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование.

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля» и изготовлен ​​Государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А.М. Макарова».





Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты. В данный момент украинские инженеры продолжают работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок.

Напомним, что первый успешный пробный запуск ракеты Vega с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане был осуществлен в феврале 2012 года, а с мая 2013 года ЕSА начало коммерческую эксплуатацию новой ракеты-носителя. Ракета-носитель Vega предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг.

Источник: КБ «Южное»