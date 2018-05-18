Сенат США против приватизации МКС. Срок эксплуатации станции могут продлить до 2028 года

Похоже, планам администрации президента США Дональда Трампа по поводу приватизации Международной космической станции после окончания её срока эксплуатации не суждено сбыться. К такому единому мнению пришли эксперты, выступая на слушаниях в подкомитете Сената по космосу, науке и конкурентоспособности.

В частности, генеральный инспектор NASA Пол Мартин (Paul Martin) высказал обеспокоенность желанием администрации Трампа передать МКС в частные руки в 2025 году. Он считает, что ни одной коммерческой организации не по силам содержать космическую станцию, ежегодные эксплуатационные расходы которой к 2024 году могут достичь $1,2 млрд. По мнению Мартина, такие виды деятельности, как космический туризм или исследование космоса ещё не представлены на рынке. Кроме того, частная космическая индустрия проявила очень слабый коммерческий интерес к МКС почти за 20 лет её работы. Всё это заставляет задуматься по поводу целесообразности планов NASA.

Пол Мартин также считает, что с финансовой стороны передача МКС частной компании не сэкономит государственные деньги, поскольку NASA по-прежнему придётся отправлять туда груз и астронавтов, а это довольно недёшево. Только в нынешнем году космическое агентство выделило $1,7 млрд на доставку на МКС инвентаря, снабжения и астронавтов. Инспектор NASA предлагает продлить финансирование космической станции после 2024 года, по крайней мере до 2028 года. Это даст время подумать над другими вариантами, что делать дальше с МКС, появится также возможность закончить некоторые исследования.

С мнением Пола Мартина согласились председательствующие в подкомитете сенаторы Тед Круз (Ted Cruz) от Республиканской партии и Билл Нельсон (Bill Nelson) от Демократической партии, которые считают прекращение финансирования МКС без надлежащей замены катастрофой для NASA. Оба политика сошлись во мнении, что срок окончания эксплуатации станции до 2025 года – необоснованное никем решение.

Тем не менее, продление срока эксплуатации космической станции имеет и свои минусы. Во-первых, возрастает риск различных сбоев в работе МКС, во-вторых, продолжение финансирования программы означает, что NASA будет по-прежнему нести огромные расходы в размере $3-4 млрд в год. В-третьих, окончательное решение также зависит от международных партнёров NASA – Японии и Европейского космического агентства, которые пока не определились, хотят ли они продолжать работу на космической станции или нет.

Ещё один вариант, касающийся дальнейшей участи МКС, заключается в том, чтобы полностью уничтожить станцию, постепенно погружая отдельные её части в атмосферу Земли. Но это не так просто, как кажется. Этот процесс может занять до трёх лет и обойдётся правительству в $950 млн.

Источник:The Verge