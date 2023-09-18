«Люди в Америке находятся в стрессе». Берни Сандерс поддержал UAW по поводу 4-дневной рабочей недели

В интервью CNN сенатор от Вермонта Берни Сандерс заявил, что власти США должны рассмотреть вопрос о сокращении часов, проведенных на работе — поскольку именно 40-часовая рабочая неделя «является одной из причин сокращения продолжительности жизни».

32-часовая четырехдневная рабочая неделя за обычную оплату — ключевое требование United Auto Workers, участники которого объявили забастовку на прошлой неделе после того, как переговоры с Ford, GM и Stellantis провалились. Работники переживают, что электрификация автомобильной промышленности в сочетании с развитием технологий искусственного интеллекта значительно уменьшит потребность в человеческом труде, необходимом для сборки нового автомобиля.

«Как нация мы должны начать серьезную дискуссию — и UAW это делает — о существенном сокращении рабочей недели. Люди в Америке находятся в стрессе. Они перегружены, они должны заботиться о своих детях, о здоровье, о жилье», — сказал Сандерс, независимый член партии от демократов, Джейку Тепперу из CNN.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала до 76,1 года в 2021 году — падение фиксируется второй год подряд, и в основном из-за COVID-19. Остальные факторы — болезни сердца, хронические заболевания печени и цирроз, а также самоубийства.

Между тем, эксперимент с введением четырехдневной рабочей недели с участием примерно 2900 работников в Великобритании показал, что рабочее время сотрудников можно сократить без ущерба для доходов компаний, а персонал тем временем сталкивается с меньшим количеством стресса и волнения.

Сандерс также утверждает, что сокращение рабочего времени станет справедливым вознаграждением за повышение производительности работников, особенно с появлением ИИ.

«Мне кажется, если новые технологии сделают нас более продуктивным обществом, преимущества должны получить работники», — сказал он. «Было бы прекрасно увидеть, как люди получат больше времени, чтобы проводить его со своими детьми, со своими семьями, и возможность заниматься культурной деятельностью, получать лучшее образование».

Источник: CNN, Insider