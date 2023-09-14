Новости WTF 14.09.2023 в 18:11

Больше никакого «с уважением»: поколение зумеров разговаривает в офисах на совершенно новом языке

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Поколение зумеров – людей, рожденных в 1997-2010 годах – вносит свои коррективы в рабочий процесс, меняя требования к оплате, графику или униформе, а теперь и офисному языку.

Согласно исследованию Barclays LifeSkills (инициатива Barclays Bank, направленная на помощь молодежи в овладении рабочими навыками) 70% опрошенных работников из Великобритании обратили внимание на изменения в так называемом «офисном языке», который стало более формальным в течение последних 5 лет, а 71 % считает, что эти изменения были привнесены именно молодым поколением зуммеров. Еще около 73% сказали, что их стиль общения на работе стал более непринужденным.

В значительной степени это отражается в рабочей переписке – такие фразы как «‎с уважением», «искренне ваш», to whom it may concern / всем, кого касается (распространенное англоязычное приветствие в письмах, где автор адресует послание неизвестному читателю) и другие выходят из моды и, скорее всего, выйдут из обихода в течение следующего десятилетия.

Более трети опрошенных работников считают слова «искренне ваш» и «с уважением» старомодными, тогда как почти половина считает «спасибо» и «спасибо большое» дружественными – как собственное и сленговое «ta» (для «thank you»/спасибо) и «hiya‎» (как «привет‎»). Хотя последние два слова некоторые отметили, как переход в фамильярность.

«Изменение норм на рабочем месте отражается в языке, которым пользуются молодые работники, и на способах общения в целом. Потоки электронной почты и платформы обмена мгновенными сообщениями смешались с беседами, где официальные представления и подписи могут казаться неуместными», — отмечает в исследовании доктор Лаура Бейли, старший преподаватель Университета Кента.

Бейли говорит, что для старшего поколения этикет электронных писем может быть настолько «натренированным», что инстинктивно переходит в любое письменное общение, а зумеры тем временем ускорили переход языка социальных медиа в повседневную офисную жизнь. Они подбирают и используют на работе такие сленговые слова с TikTok, как «ick‎» (возглас для выражения отвращения) или «‎naur» (популярный среди поколения зет вариант слова «‎нет») к большому разочарованию специалистов по управлению персоналом и старших работников.

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