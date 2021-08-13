Сенаторы США хотят на законодательном уровне регламентировать работу магазинов приложений, таких как Apple App Store





В Сенат США внесён новый законопроект, нацеленный на технологические компании, доминирующие на рынке магазинов приложений, такие как Apple и Google.

Законопроект Open App Markets Act (Закон об открытых рынках приложений) подан представителями обеих партий. Он запрещает магазинам приложений заставлять разработчиков использовать платёжные системы исключительно магазина. Кроме того, компании не смогут наказывать разработчиков, предлагающих более низкие цены в отдельном магазине приложений или через свои собственные платёжные системы. Это особенно актуально в свете публичного спора между Apple и Epic Games. Примечательно, что нормативный акт также сделает незаконным для таких компаний, как Apple, использование закрытых данных из своих магазинов для создания конкурирующих продуктов по отношению к компаниям, использующим их сервисы.

«В течение многих лет Apple и Google подавляли конкурентов и держали потребителей в неведении, присваивая огромные непредвиденные доходы, выступая в качестве якобы доброжелательных привратников этого многомиллиардного рынка», — сказал один из авторов законопроекта. «Этот двухпартийный законопроект поможет сломать железную хватку этих технологических гигантов, открыть экономику приложений для новых конкурентов и дать мобильным пользователям больше контроля над своими устройствами».

В ответ на запрос представитель Apple прокомментировал этот законопроект, заявив, что компания «ставит наших пользователей в центр всего, что мы делаем», а «App Store является краеугольным камнем нашей работы по объединению разработчиков и потребителей безопасным и надёжным способом».

«В Apple мы сосредоточены на поддержании App Store, где люди могут быть уверены, что каждое приложение должно соответствовать нашим строгим правилам, а их конфиденциальность и безопасность защищены», — добавил представитель компании.

Источник: The Verge