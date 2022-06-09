Серия Call of Duty разошлась тиражом 425 млн копий игр и принесла более $30 млрд

Какое бы будущее не ждало Call of Duty после завершения соглашения Microsoft и ActiBlizz (если этому не помешают антимонопольные регуляторы или что-либо), сейчас это одна из самых популярных игровых франшиз, оказавшая значительное влияние на развитие жанра. В рамках вчерашнего полноценного показа Call of Duty: Modern Warfare II издательство Activision поделилось интересной статистикой.

За все время серия Call of Duty разошлась по всему миру общим тиражом около 425 млн копий. В деньгах франшиза Call of Duty принесла более $30 млрд.

«Королевская битва» Warzone, вышедшая в 2020 году, имеет более 125 миллионов игроков, по данным Activision, является ключевой частью новой стратегии франшизы, чтобы лучше согласовать многочисленные аспекты Call of Duty и максимально расширить их охват. С момента выпуска Warzone Activision увеличила свои ресурсы вокруг Call of Duty — по состоянию на июнь 2022 года над шутерами серии работают более 3000 человек.

Отдельно Activision отметила успех Call of Duty Mobile — с момента релиза в 2019 году ее скачало более 650 миллионов игроков.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II планируется на 28 октября 2022 — игра выйдет на ПК (Steam и Battle.net), PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. В то же время Warzone 2 выйдет после MWII до конца 2022 года и также будет использовать совершенно новый двигатель, рассчитанный на одновременные сражения около 300 противников и 100 реальных игроков.