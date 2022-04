Аналитики Уолл-стрит уверены, что регуляторы не позволят Microsoft купить ActiBlizz и сделка в конце концов развалится

Аналитики предполагают, что даже если акционеры Activision Blizzard одобрят продажу корпорации Microsoft за $69 млрд, на Уолл-стрит считают, что антимонопольные органы смогут отменить одно из крупнейших слияний в истории США.

[Обновлено: 20:40] Редактор Bloomberg сообщил, что 98% держателей акций проголосовали за продажу Activision.

Сейчас акции игровой студии торгуются на 25% ниже $95, которые предлагает Microsoft. Это указывает на то, что инвесторы считают, что выкуп не состоится и не хотят рисковать, хотя заработать на разнице можно в два раза больше, чем после предложения Илона Маска купить Twitter.

Activision shares have been hovering around $76. Anyone who buys now will receive $95/share if the Microsoft deal is approved. That’s quite a return, with a discrepancy suggesting that the market believes the deal will fail.

