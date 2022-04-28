Аналитики Уолл-стрит уверены, что регуляторы не позволят Microsoft купить ActiBlizz и сделка в конце концов развалится

Аналитики предполагают, что даже если акционеры Activision Blizzard одобрят продажу корпорации Microsoft за $69 млрд, на Уолл-стрит считают, что антимонопольные органы смогут отменить одно из крупнейших слияний в истории США.

[Обновлено: 20:40] Редактор Bloomberg сообщил, что 98% держателей акций проголосовали за продажу Activision.

Easy victory in today’s Activision shareholder vote as voters representing more than 98% of shares elect to approve the Microsoft deal: https://t.co/R9JLLweyJm — Jason Schreier (@jasonschreier) April 28, 2022



Сейчас акции игровой студии торгуются на 25% ниже $95, которые предлагает Microsoft. Это указывает на то, что инвесторы считают, что выкуп не состоится и не хотят рисковать, хотя заработать на разнице можно в два раза больше, чем после предложения Илона Маска купить Twitter.

Activision shares have been hovering around $76. Anyone who buys now will receive $95/share if the Microsoft deal is approved. That’s quite a return, with a discrepancy suggesting that the market believes the deal will fail. — Jason Schreier (@jasonschreier) April 28, 2022

Инвесторы опасаются, что жесткие заявления антимонопольных органов говорят о блокировке сделки или она будет подвергнута задержкам, даже если одобрят. Также эта сделка потребует одобрения других правительств, включая Евросоюз и Китай.

Если слияние произойдет, это сделает Microsoft игровой компанией №3 в мире, а также даст ей все права на франшизы Call of Duty и World of Warcraft. Дополнительно корпорация Microsoft получит контроль над разработчиком Candy Crush King, у которого выручка в прошлом году составила $2,58 млрд.

Активная группа акционеров SOC Investment Group, у которой есть лишь небольшой пакет акций, призвала других акционеров проголосовать против сделки. Также они выступают против «золотого парашюта» для главного исполнительного директора Activision Бобби Котика, который при уходе получит более $375 млн.

Сделку рассмотрит Федеральная торговая комиссия во главе с Линой Хан, которая известна своим жестким подходом к рассмотрению сделок крупнейших технологических компаний. Орган уже заблокировал приобретение Nvidia Corp. компании Arm Ltd. а также сделку Lockheed Martin Corp. с Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.