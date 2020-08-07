Сервис Bolt запустил в Киеве прокат электросамокатов, минута поездки стоит 4,9 грн (+ разблокировка 29 грн), аренда на весь день — 600 грн

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Как и было обещано ранее, сегодня сервис Bolt запустил в Киеве прокат электросамокатов. Чтобы воспользоваться сервисом проката электросамокатов, необходимо обновить приложение Bolt для вызова авто до последней версии (Google Play и App Store).

После обновления приложения вам нужно подойти к самокату и отсканировать его QR-код. Оплатить прокат транспортного средства можно безналичным способом. В приложении также есть инструкции по безопасному использованию электросамоката.

В стоимость такого проката входит цена за разблокировку и минуту использования. Стоимость разблокировки электросамоката составит 29 грн, а минута поездки ― 4,90 грн. Пользователь также сможет арендовать самокат на весь день по специальной выгодной цене ― 600 грн.

«Во всем мире пользователи выбирают легкие, удобные и экологичные виды транспорта. Они позволяют решить проблему «последней мили» и за несколько минут добраться от метро до работы или дома. Тестирование проекта проходило на территории киевского инновационного парка UNIT.City и вызвало огромный интерес. Тестовый период прошел успешно и теперь мы готовы запустить эту услугу по всему городу», ― комментирует региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Найти электросамокат можно будет в центре Киева: возле станций метро, парков и наиболее посещаемых локаций города. Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке. После поездки самокат можно будет припарковать в безопасных местах, которые отмечены на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.

Все самокаты оснащены GPS-навигаторами для получения данных о местах их разблокировки и парковки. Каждое утро сотрудники Bolt будут отвозить самокаты в специально отведенные места для их зарядки. В связи с пандемией все электросамокаты будут проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать санитайзеры и одноразовые перчатки.

Партнер проекта ― компания Венбест. Она будет обеспечивать постоянную охрану всех электросамокатов и следить за соблюдением правил проката в сотрудничестве с Национальной полицией Киева.

В настоящее время прокат электросамокатов Bolt доступен в 10 странах и более чем 30 городах Европы.

Источник: Bolt