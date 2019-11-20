Завтра Bolt запустит в Киеве услугу проката электросамокатов (пока в тестовом режиме и только в UNIT.City)

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Компания Bolt запускает в Киеве сервис проката электросамокатов, первая локация откроется уже завтра, 21 ноября, в районе UNIT.City. Представители сервиса уточнили, что сервис будет запущен в тестовом режиме. В дальшейшем компания собирается масштабировать сервис и на другие районы Киева.

На сайте Bolt указано, что компания предлагает для частных предпринимателей онлайн-платформу для управления собственным парком электросамокатов. Предприниматель получает доступ к новым моделям самокатов по оптовым ценам, которые оснащены специально разработанным IoT ПО для проката.

Забрендировать их можно по своему усмотрению. Пока не известно, будет ли работать такая программа в Украине. Прокат самокатов, которые используются как замена общественному транспорту, довольно активно развивается в последние годы на территории США. Ожидается, что данный рынок увелчится с $2,5 млрд в 2019 году до $10,1 млрд в 2027 году.

Отметим, что сервис Bolt уже запустил в Украине услугу курьерской доставки небольших грузов Bolt Delivery, а также заявил о планах по запуску сервиса доставки еды Bolt Food в 2020 году.

Напомним, что в Украине уже несколько лет работает сервис по прокату городских велосипедов NextBike. В Киеве 200 велосипедов обслуживают в столице 45 локаций. При этом прокат самокатов в нашей стране пока никем не запускался, хотя Uber заявлял о теоретической возможности этого.

Источник: Liga.net