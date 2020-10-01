Сервис Google Play Movies & TV теперь называется Google TV — как и новая оболочка на базе Android TV





Одновременно с анонсом ТВ-приставки Chromecast with Google TV компания Google переименовала приложение Google Play Movies & TV — теперь оно называется Google TV. Google начала с ребрендинга приложения для Android, но это лишь вопрос времени, когда изменения в нейминге распространятся и на другие платформы.

Сервис Google Play Movies & TV Google TV доступен в Украине с 2016 года — там можно покупать и брать на прокат разные фильмы и сериалы. По правде говоря, в конкретном случае Google копирует подход Apple, продвигающей приложение Apple TV в качестве единой видеоплатформы, объединяющей и собственные и сторонние видеосервисы. Но Apple использует торговую марку Apple TV для продвижения целого ряда продуктов — ТВ-приставка, приложение, онлайн-кинотеатр.

В то же время подход Google с использованием названия Google TV для приложения и пользовательского интерфейса Chromecast with Google TV кажется несколько запутанным. А ведь еще совсем недавно Google пыталась создать целую экосистему контента вокруг бренда Play (магазин приложений Google Play Store, магазин книг Google Play Books, музыкальный сервис Google Play Music, хотя его дни, как известно, сочтены). Очевидно, что бренд Play больше не имеет значения для Google и компания постепенно выводит его из названий своих продуктов.

Остается вспомнить, что в 2010-2014 годах под брендом Google TV продвигалась программно-аппаратная телевизионная платформа поискового гиганта, которая пережила три смены поколений.

Источник: The Verge