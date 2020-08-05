Google Play Music начнут отключать уже в следующем месяце, возможность перенести коллекции в YouTube Musiс сохранится до декабря 2020 года





Задолго до запуска сервиса YouTube Music (он заработал в 2018 году) было понятно, что в конечном итоге новая платформа заменит Google Play Music. Объявляя о замене Google Play Music на YouTube Musiс в мае, Google не назвала точную дату закрытия столь близкого многим музыкального сервиса, отметив лишь, что это случится «в скором времени» и предложив перенести коллекции. Теперь же стали известны более точные сроки «казни».

Как сообщили разработчики, YouTube Music начнет вытеснять Google Play Music уже в следующем месяце и полностью заменит его к декабрю 2020 года.

С осени пользователи не смогут больше слушать музыку и использовать приложение Google Play Music. С сентября 2020 года — поддержка Google Play Music прекратится в Новой Зеландии и Южной Африке, а с октября — в остальных странах. До декабря Google будет хранить плейлисты, покупки, загрузки и лайки, затем библиотеки будут недоступны. После того как Google Play Music прекратит работать пользователи смогут продолжать загружать любые треки, приобретенные везде, на YouTube Music.

В Google еще раз напомнили пользователям Google Play Music о простом и удобном инструменте для переноса своих библиотек. Для этого нужно скачать приложение YouTube Music (iOS/Android), открыть и нажать кнопку «Перенести» или воспользоваться страницей переноса в браузере.

Музыкальный сервис YouTube Music был представлен ровно год назад. Одновременно был перезапущен сервис YouTube Red под новым названием YouTube Premium. В Украине оба сервиса (YouTube Music и YouTube Premium) заработали в ноябре 2018 года. Подписка YouTube Premium, которая у нас стоит 99 грн в месяц отключает всю рекламу (YouTube Music отключает рекламу только в музыке), позволяет воспроизводить ролики и музыку в фоне, открывает доступ к офлайн-режиму, а также дает доступ к YouTube Originals.

По состоянию на 31 декабря 2019 года премиальная пользовательская база YouTube Music и Premium превышала 20 млн человек. С тех пор Google больше не делилась статистикой.

Источник: Google