Сервис OLX провел масштабный ребрендинг, обновил интерфейс и поделился статистикой за всё время присутствия в Украине





Онлайн-сервис OLX провел ребрендинг во всех странах присуствия, включая Украину. Платформа получила обновленный интерфейс, айдентику и новый слоган «OLX ЗНАЙ ДЕ». В честь события представители также собрали интересную статистику.

Сервис OLX официально существует в Украине с 2014 года. За это время платформу посетили 11,6 млрд раз, было опубликовано более 250 млн объявлений с товарами и услугами. С помощью площадки пользователи успели обзавестись 3,6 млн авто и почти 1,5 млн велосипедов. Вместе с платформой украинцы создавали семьи, в общей сложности купив 685 тыс. свадебных платьев и аксессуаров для свадьбы и почти в 2 раза больше детских колясок. Кто-то обучался музыке — за все время приобрели 800 тыс. музыкальных инструментов. 200 тыс. товаров помогли улучшить комфорт людям с инвалидностью. Еще 1,4 млн вещей даже не продали, а просто подарили через платформу, поделившись ими с другими людьми. На OLX Работа соискатели разместили 1,2 млн резюме, а работодатели — 1,8 млн вакансий.

«Ребрендинг — это отличная возможность показать нашей аудитории, что мы внимательно прислушиваемся к ней и стараемся обеспечить лучший клиентский опыт. К тому же в этот непростой период особенно важно поддержать наших пользователей — покупателей, частных продавцов, предпринимателей, поставщиков услуг, риелторов, соискателей, работодателей. Изменения, которые мы внедрили, помогут им еще быстрее, удобнее, проще решать их запросы — от покупки товаров по выгодным ценам до трудоустройства или поиска жилья», — прокомментировала Катерина Онищенко, CEO OLX Украина и Центральная Азия.

Новый внешний вид и интерфейс одновременно доступен на десктоп-версии, в мобильной версии сайта и в приложениях iOS и Android. В основе всех нововведений — изучение пользовательского опыта, потому ребрендинг коснулся не только внешнего вида, но и стал отправной точкой для новых функций, которые компания планирует предложить пользователям в будущем.

В основе нового интерфейса — философия smart choice. Ее, как и всю новую айдентику, разработало международное агентство Design Studio. Философия умного выбора стала отправной точкой для новой миссии OLX в мире. К примеру, более 967 тыс. тонн потенциальных выбросов углекислого газа не попали в атмосферу в 2019 году благодаря тому, что миллионы людей по всему миру давали новую жизнь вещам с помощью платформы OLX. А украинские пользователи за прошлый год, покупая и продавая б/у одежду и электронику, помогли предотвратить потенциальные выбросы CO2 в количестве более 42 тыс. тонн.

«Новый слоган «OLX ЗНАЙ ДЕ» — прежде всего об умном выборе. Это умный выбор для людей, которые с помощью платформы могут сделать свою жизнь комфортнее. Умный выбор для рынка онлайн-продаж, ведь мы предоставляем еще более удобные инструменты, технологии, улучшаем клиентский опыт, чтобы помочь пользователям решить их проблемы и найти верное решение. Умный выбор для планеты, поскольку в основе ценностей компании — концепция разумного потребления, за которой будущее», — комментирует Алексей Ломоносов, директор по маркетингу OLX Украина и Центральная Азия.

В обновленном логотипе также отражается новая философия платформы — стремление площадки помогать пользователям принимать разумные решения и воплощенные в логотипе возможности широкого выбора. Теперь лого динамичен, как будто постоянно переключается между множеством вариантов. Такая визуальная подача задает обновленный стиль коммуникации, более живой и веселый.

Источник: OLX