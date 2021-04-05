Сервіс Uber Shuttle тимчасово припиняє роботу в Києві на період локдауну
Компанія Uber у зв’язку із новими нормами карантину в Києві тимчасово припиняє роботу сервісу Uber Shuttle. Про дату відновлення роботи сервісу пресс-служба обіцяє повідомити згодом.
«У зв’язку з новими нормами карантину ми тимчасово призупиняємо роботу сервісу Uber Shuttle починаючи з 5-го квітня. Ми повідомимо користувачів, як тільки маршрути знову будуть доступними.
Для усіх користувачів, які мали активний пакет Shuttle в акаунті Uber станом на понеділок 5 квітня, ми автоматично продовжимо термін дії пакету, коли сервіс відновить свою роботу.
У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи Uber Shuttle, ви можете звернутись до служби підтримки в додатку» — зазначили в Uber Shuttle.
Цікаво, що Київрада пропонує пацієнтам, що не мають змоги самостійно дістатися лікарен для важливих процедур (немає спецперепустки для громадського транспорту або персонального транспорту) звернутися до медзакладу, який повинен надати промокод для поїздок Uber.
Зазначимо, що з 5 квітня 2021 року громадський транспорт Києва працює за спецперепустками. Столична влада вже встигла видати 437 тис. перепусток, але ще не всі кияни, що потребують медичної допомоги, встигли отримати їх.
Джерело: Uber