Сервіс Uber Shuttle тимчасово припиняє роботу в Києві на період локдауну

Компанія Uber у зв’язку із новими нормами карантину в Києві тимчасово припиняє роботу сервісу Uber Shuttle. Про дату відновлення роботи сервісу пресс-служба обіцяє повідомити згодом.

«У зв’язку з новими нормами карантину ми тимчасово призупиняємо роботу сервісу Uber Shuttle починаючи з 5-го квітня. Ми повідомимо користувачів, як тільки маршрути знову будуть доступними.

Для усіх користувачів, які мали активний пакет Shuttle в акаунті Uber станом на понеділок 5 квітня, ми автоматично продовжимо термін дії пакету, коли сервіс відновить свою роботу.

У разі виникнення будь-яких запитань щодо роботи Uber Shuttle, ви можете звернутись до служби підтримки в додатку» — зазначили в Uber Shuttle.