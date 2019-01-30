Сервисный центр МВД Украины запустил FB-чатбота «Автобот» для консультирования граждан

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На фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД запустили чат-бота с именем «Автобот», который будет предоставлять необходимые консультации по получению административных услуг. Возможности чат-бота будут постепенно совершенствоваться по ходу реальной эксплуатации системы.

Как отметили в МВД, благодаря «Автоботу» клиенты государственного учреждения смогут быстро получить развернутые консультации относительно того, как получить справку о несудимости, зарегистрировать авто, заменить или получить водительское удостоверение, изменить информацию в свидетельстве о регистрации, какие документы нужны для выезда за границу на автомобиле или как заказать индивидуальные номерные знаки и т.д.

Отметим, что ежедневно сервисные центры МВД Украины отвечают в онлайне на сотни вопросов граждан, а ежегодно за получением услуг в это учреждение обращается около 4 млн граждан Украины. Получить услуги в сервисных центрах МВД можно независимо от места регистрации в любом удобном центре.

Напомним, что недавно в Украине запустили «Электронный кабинет водителя», который позволяет уточнить данные о правах и авто, проверить VIN-код, оплатить штраф и т.д.

Источник: МВД Украины