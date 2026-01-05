Новости Игры 05.01.2026 comment views icon

Сервис облачного гейминга GeForce NOW получил официальный клиент для Linux

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Сервіс хмарного геймінгу GeForce NOW отримав офіційний клієнт для Linux

GeForce NOW в этом году получит официальное приложение для Linux. NVIDIA готовит нативную версию сервиса для ПК на Linux — без браузера и сторонних решений.

Сейчас Linux-геймерам приходится пользоваться неофициальными клиентами GeForce NOW или запускать сервис через браузер. Оба варианта нестабильны и часто ломаются после обновлений. Официальный клиент должен убрать эту проблему и дать полноценно поддерживаемый способ облачных игр на Linux.

Технических деталей пока что нет. Неизвестно, как именно будет выглядеть клиент и какие сборки он будет поддерживать VideoCardz пишет, что больше информации могут показать во время CES 2026, который состоится в Лас-Вегасе с 6 по 9 января.

80.lv добавляет, что на фоне этой новости ожидается, что возрастет доля Linux-геймеров. В конце 2025 года Microsoft прекратила поддержку Windows 10, поэтому часть пользователей вместо обновления до новой версии решила перейти на альтернативную ОС. По последнему опросу Valve, доля Linux среди игроков сейчас составляет около 3,2%.

Анонс поддержки Linux выглядит логичным с точки зрения последних решений NVIDIA. С 1 января 2026 года компания ввела лимит в 100 часов в месяц для всех подписок GeForce NOW. Те, кто играют несколько часов после работы могут не почувствовать таких изменений, но активные пользователи заметят ограничения.

В то же время стоит учитывать: NVIDIA официально ничего не подтвердила. Поэтому информацию пока следует воспринимать с долей скептицизма. Учитывая, что CES 2026 стартует уже на этой неделе, ждать разъяснений придется недолго.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Конкурент Doom: Minecraft запустили на умной лампочке
Крах мифа о безопасной ОС: 11-летнюю уязвимость Linux широко используют программы-вымогатели
2025 год на Pornhub: Украина выпала из топ-15 по трафику, зрителей с Linux стало больше на 20%, а Android все еще доминирует над iOS
Похититель 120 000 биткоинов с Bitfinex Илья Лихтенштейн досрочно освобождён — он поблагодарил закон Трампа»
Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона
К 2033 году OpenAI планирует потреблять энергии больше, чем Индия, — инсайд
Corsair отменила заказ на ПК за $3500 и повысила цену — клиент добился скидки, а покупателям 48 ГБ DDR5 за $240 не повезло
Центробанк Индии призвал мир отказаться от стейблкоинов — высокорисковый актив
Telegram остается главным источником новостей в Украине: около 90% среди молодежи, популярнее ТВ
Продажи "забытой" игры Star Wars выросли на 1900% за ночь из-за нового способа взлома PS5
Нужен ли 3D-кэш геймерам? Ryzen 7 9800X3D vs Ryzen 5 7500X3D
Неизвестный заработал $400 000 на "операции Трампа" в Венесуэле — с новосозданным аккаунтом Polymarket
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить