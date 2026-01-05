Сервис облачного гейминга GeForce NOW получил официальный клиент для Linux

GeForce NOW в этом году получит официальное приложение для Linux. NVIDIA готовит нативную версию сервиса для ПК на Linux — без браузера и сторонних решений.

Сейчас Linux-геймерам приходится пользоваться неофициальными клиентами GeForce NOW или запускать сервис через браузер. Оба варианта нестабильны и часто ломаются после обновлений. Официальный клиент должен убрать эту проблему и дать полноценно поддерживаемый способ облачных игр на Linux.

Технических деталей пока что нет. Неизвестно, как именно будет выглядеть клиент и какие сборки он будет поддерживать VideoCardz пишет, что больше информации могут показать во время CES 2026, который состоится в Лас-Вегасе с 6 по 9 января.

80.lv добавляет, что на фоне этой новости ожидается, что возрастет доля Linux-геймеров. В конце 2025 года Microsoft прекратила поддержку Windows 10, поэтому часть пользователей вместо обновления до новой версии решила перейти на альтернативную ОС. По последнему опросу Valve, доля Linux среди игроков сейчас составляет около 3,2%.

Анонс поддержки Linux выглядит логичным с точки зрения последних решений NVIDIA. С 1 января 2026 года компания ввела лимит в 100 часов в месяц для всех подписок GeForce NOW. Те, кто играют несколько часов после работы могут не почувствовать таких изменений, но активные пользователи заметят ограничения.

В то же время стоит учитывать: NVIDIA официально ничего не подтвердила. Поэтому информацию пока следует воспринимать с долей скептицизма. Учитывая, что CES 2026 стартует уже на этой неделе, ждать разъяснений придется недолго.